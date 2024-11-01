'Рассорить Россию и Китай': Трамп проговорился о планах своей внешней политики

Главное из заявления Трампа:
- Трамп заявил, что сможет разъединить союз России и Китая, сформированный якобы из-за просчетов администрации Байдена
- Союз РФ и КНР стал возможным из-за нефти, хотя страны являются "естественными врагами"
- Потеря позиций доллара на мировой арене - это как поражение в войне
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что способен разъединить союз между Россией и Китаем, который, по его мнению, является серьезной опасностью. Накануне выборов в интервью скандальному журналисту Такеру Карлсону он обвинил действующего президента Джо Байдена в том, что якобы его политика спровоцировала сближение этих стран.
"Посмотрите, что эти глупые люди сделали. Они допустили то, что Китай, Россия, Северная Корея, Иран и другие объединились в группу - это невероятно", - сказал Трамп.
Политик вспомнил, что в юности любил изучать историю и имел профессора в историческом классе, который якобы сказал, что "единственная вещь, которая не должна произойти, это объединение России и Китая". Поэтому, в случае победы, Трамп планирует работать над тем, чтобы ослабить союз этих стран, ведь, по его мнению, они являются естественными врагами.
"Мы объединили их через нефть. Байден объединил их - это стыд и глупость. Мне придется разъединить их, и мне кажется, это удастся. Россия и Китай - естественные враги. Потому что у России много земли, и Китаю она нужна. Китаю не хватает земли для населения. Они естественные враги и мы позволили им объединиться. Это очень опасно", - заявил кандидат в президенты.
По его словам, еще одна проблема США то, что государство "теряет доллар как стандарт".
"Если мы потеряем доллар как стандарт - это как проиграть войну", - добавил Трамп.
Дружба Трампа с РФ
Не забыл скандальный политик перед выборами и вспомнить об отношениях с Россией. Трамп заявил, что якобы миф о его дружбе с Путиным придумали демократы в 2016 году в поддержку Хиллари Клинтон. Он назвал "не в своем уме" людей, которые считают его другом российского лидера Путина.
"Они всегда говорят, что я сторонник России: работаю на нее или даже являюсь российским шпионом. Это просто абсурд. Самым большим проектом России является "Северный поток-2", крупнейший газопровод из РФ в Германию. Я "остановил" этот проект, и это моя заслуга", - сказал он.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Санкции против РФ - что известно
Напомним, 2 сентября 2022 года министры финансов стран G7 приняли решение об ограничении цен на российскую нефть и нефтепродукты, чтобы уменьшить возможности РФ финансировать войну против Украины. К ограничению присоединились G7, ЕС, Австралия и ряд других стран. Ценовой порог призван снизить доходы России от продажи нефти, даже если мировые цены вырастут.
Также недавно Дональд Трамп заявил, что готов снять санкции с России, если победит на выборах, поскольку считает, что они вредят доллару. Во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка он подчеркнул, что санкции "убивают ваш доллар" и угрожают статусу доллара как мировой валюты.
Как ранее сообщал Главред, Министерство финансов США объявило о новых санкциях против физических и юридических лиц, которые помогают России обходить западные ограничения. Под санкциями оказались более 60 российских компаний в технологической и оборонной отрасли, а также более 100 физических и юридических лиц из 16 юрисдикций.
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