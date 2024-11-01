'Рассорить Россию и Китай': Трамп проговорился о планах своей внешней политики

Трамп считает, что Китай и Россия являются "естественными врагами", и планирует, если станет президентом, устранить этот альянс.

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Дональд Трамп заявил, что способен разъединить союз между Россией и Китаем / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления Трампа:

Трамп заявил, что сможет разъединить союз России и Китая, сформированный якобы из-за просчетов администрации Байдена

Союз РФ и КНР стал возможным из-за нефти, хотя страны являются "естественными врагами"

Потеря позиций доллара на мировой арене - это как поражение в войне

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что способен разъединить союз между Россией и Китаем, который, по его мнению, является серьезной опасностью. Накануне выборов в интервью скандальному журналисту Такеру Карлсону он обвинил действующего президента Джо Байдена в том, что якобы его политика спровоцировала сближение этих стран.

"Посмотрите, что эти глупые люди сделали. Они допустили то, что Китай, Россия, Северная Корея, Иран и другие объединились в группу - это невероятно", - сказал Трамп.

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Политик вспомнил, что в юности любил изучать историю и имел профессора в историческом классе, который якобы сказал, что "единственная вещь, которая не должна произойти, это объединение России и Китая". Поэтому, в случае победы, Трамп планирует работать над тем, чтобы ослабить союз этих стран, ведь, по его мнению, они являются естественными врагами.

"Мы объединили их через нефть. Байден объединил их - это стыд и глупость. Мне придется разъединить их, и мне кажется, это удастся. Россия и Китай - естественные враги. Потому что у России много земли, и Китаю она нужна. Китаю не хватает земли для населения. Они естественные враги и мы позволили им объединиться. Это очень опасно", - заявил кандидат в президенты.

По его словам, еще одна проблема США то, что государство "теряет доллар как стандарт".

"Если мы потеряем доллар как стандарт - это как проиграть войну", - добавил Трамп.

Дружба Трампа с РФ

Не забыл скандальный политик перед выборами и вспомнить об отношениях с Россией. Трамп заявил, что якобы миф о его дружбе с Путиным придумали демократы в 2016 году в поддержку Хиллари Клинтон. Он назвал "не в своем уме" людей, которые считают его другом российского лидера Путина.

"Они всегда говорят, что я сторонник России: работаю на нее или даже являюсь российским шпионом. Это просто абсурд. Самым большим проектом России является "Северный поток-2", крупнейший газопровод из РФ в Германию. Я "остановил" этот проект, и это моя заслуга", - сказал он.

Санкции против РФ - что известно

Напомним, 2 сентября 2022 года министры финансов стран G7 приняли решение об ограничении цен на российскую нефть и нефтепродукты, чтобы уменьшить возможности РФ финансировать войну против Украины. К ограничению присоединились G7, ЕС, Австралия и ряд других стран. Ценовой порог призван снизить доходы России от продажи нефти, даже если мировые цены вырастут.

Также недавно Дональд Трамп заявил, что готов снять санкции с России, если победит на выборах, поскольку считает, что они вредят доллару. Во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка он подчеркнул, что санкции "убивают ваш доллар" и угрожают статусу доллара как мировой валюты.

Как ранее сообщал Главред, Министерство финансов США объявило о новых санкциях против физических и юридических лиц, которые помогают России обходить западные ограничения. Под санкциями оказались более 60 российских компаний в технологической и оборонной отрасли, а также более 100 физических и юридических лиц из 16 юрисдикций.

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