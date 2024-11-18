Разрешение для Украины на удары вглубь России: в Госдепе США прервали молчание

В США продолжают обеспечивать Украину необходимым для противостояния агрессии РФ.

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США твердо реагируют на эскалацию войны со стороны России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное из заявления Миллера:

Информацию СМИ ведомство комментировать не будет

Подтвердить предоставление Украине разрешения в США пока не могут

В США отклоняют обвинения России в якобы эскалации войны

Центральные американские СМИ сообщили 17 ноября о предоставлении администрацией Байдена разрешения Украине на использование дальнобойных ракет для ударов по стране-агрессору России. Это прокомментировали уже несколько официальных лиц из европейских стран, но в США все еще избегают прямого заявления.

Так во время брифинга в Государственном департаменте США его представитель Мэтью Миллер отказался подтверждать, или же опровергать данное сообщение о решении президента Байдена.

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"У меня нет никаких заявлений об изменении политики, о чем я могу говорить сегодня", - заявил он.

Миллер лишь подчеркнул, что в США продолжают вместе с союзниками работать над обеспечением Вооруженных Сил Украины, которые продолжают борьбу с агрессором РФ.

"Мы четко заявили, что всегда будем адаптировать и корректировать возможности, которые мы предоставляем Украине, когда это будет целесообразно, и вы видели, как мы подкрепляли это шагами в течение последних нескольких лет", - добавил он.

В то же время представитель Госдепа отверг обвинения России о якобы эскалации конфликта со стороны Штатов, ведь только сама РФ усиливает напряженность в войне, в частности привлекая к боевым действиям войска КНДР.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Разрешение на удары вглубь РФ - что говорят мировые лидеры

Напомним, Главред писал, что высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами от США по стране-агрессору России.

Накануне разрешение США на использование американского оружия для ударов по территории страны-агрессора России прокомментировал президент Польши Анджей Дуда. По его мнению, оно может стать решающим моментом в войне.

Ранее также премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал предоставление Джо Байденом разрешения Украине на удары по стране-агрессору России, так как, по его словам, предоставление Украине возможности бить по РФ дальнобойными ракетами ATACMS якобы может сорвать мирные переговоры.

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Кто такой Мэтью Миллер? Мэтью Миллер - американский государственный служащий, который сейчас занимает должность пресс-секретаря Государственного департамента США. Будучи давним специалистом по связям с общественностью Демократической партии, он ранее работал в администрации Обамы и участвовал в нескольких президентских кампаниях Демократической партии, пишет Википедия.

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