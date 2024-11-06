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Республиканцы по первым результатам получают большинство в Конгрессе США - BBC

Анна Косик
6 ноября 2024, 08:01
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Место в Сенате от Западной Вирджинии, которое ранее поддерживали демократы, перешло к действующему губернатору.
Конгресс США
Окончательный подсчет голосов все еще может выровнять ситуацию в Сенате / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главные тезисы:

  • Сейчас большинство в Палате представителей принадлежит республиканцам
  • Если результаты сохранятся, республиканцы получат большие возможности
  • Ключевые соревнования за контроль над Сенатом продолжаются еще в нескольких штатах

Республиканская партия одержала досрочную победу в борьбе за контроль над Конгрессом США. Это произошло из-за поддержки места в сенате губернатора Джима Джастиса. Об этом пишет BBC.

Стоит отметить, что кроме голосов за нового президента американцы голосуют и за 435 мест в Палате представителей, и за 34 из 100 мест в Сенате. По состоянию на сейчас в Палате представителей большинство "взяли" республиканцы, в то время как в Сенате ожидается равное распределение - 50 на 50.

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"Партия, которая получит большинство в обеих палатах Конгресса, будет иметь более широкие возможности для воплощения собственных инициатив, независимо от политической принадлежности президента. Контроль над Палатой представителей, Сенатом и Белым домом позволяет одной партии принимать законы и реализовывать программу президента", - объясняет издание.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Президентские выборы в США / Инфографика: Главред

Прогнозируется, что республиканцам удастся также сохранить сенаторское место во Флориде, а вот демократы удержали место в Делавэре и Мэриленде. Однако соревнования за контроль над Сенатом все еще продолжаются в Аризоне, Пенсильвании, Монтане, Мичигане, Неваде, Небраске, Техасе и Висконсине.

"Особое внимание сосредоточено на выборах в Калифорнии, Нью-Йорке, Вашингтоне, Мэн и на Аляске, где соревнования могут иметь решающее влияние", - говорится в статье.

Что известно о BBC?

Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Выборы в США - последние новости

Напомним, Главред писал, что после того, как первые избирательные участки закрылись на президентских выборах в США в штатах Индиана и Кентукки, в двух американских штатах начался подсчет голосов избирателей. Тогда там лидировал республиканец Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что в США начинают закрываться и другие избирательные участки и поступают первые результаты выборов президента США, что позволяет спрогнозировать победителя в ряде штатов. Согласно прогнозам, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует.

Зато, по данным СМИ, вице-президент США и кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Камала Харрис опередила своего оппонента - экс-президента, республиканца Дональда Трампа в голосовании на острове Гуам.

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