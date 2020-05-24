Bloomberg заявило о провальном рейтинге Путина: разгорелся скандал

В России вспыхнул скандал из-за низкого рейтинга Путина / Reuters

Новости России - в то время, как в России бушует жуткий коронавирус, издание Bloomberg опубликовало статью о том, что рейтинг доверия россиян к их лидеру Владимиру Путину упал до 27%, а это является самым низким показателем за последние 14 лет.

О низкой рейтинге Путина журналисты написали со ссылкой на данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в апреле 2020 года. Но в посольстве РФ в США немедленно потребовали от агентства извинений.

В частности, Bloomberg подчеркивает, что "рейтинг российского лидера снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом". Причем отмечается, что данные отражают позицию только тех россиян, которые называют Путина одним из политиков, которому они доверяют.

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По информации журналистов, такие цифры действительно можно найти на сайте ВЦИОМ. Однако посольство России утверждает, якобы агентство "продолжает демонстрировать полное неуважение к своим читателям", так как "реальный уровень доверия" Путину, по данным этой же социологической службы, составляет 67,9%. Такие данные тоже есть на сайте социологов.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что это объясняется разницей в вопросах о доверии, которые задавали респондентам. По его словам, на прямой вопрос "Доверяете ли вы Путину?", положительно отвечают более 67%, тогда как на просьбу назвать политиков, которым доверяют, фамилию Путина в последнем опросе назвали только 27% опрошенных россиян.

"Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию", – выразило возмущение посольство РФ в США на странице в Facebook.

Ранее политолог, социолог и директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко говорил, что в России после Владимира Путина к власти придет не новый Путин и не анти-Путин. Эксперт полагает, что страной будет руководить "политбюро".