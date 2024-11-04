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Результаты выборов США могут оспорить: Шамшур назвал неожиданную причину

Анна Косик
4 ноября 2024, 05:32
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Главные кандидаты в президенты США идут ноздря в ноздрю, а разница, которую показывают опросы - в пределах статистической погрешности.
Результаты выборов США могут оспорить: Шамшур назвал неожиданную причину
И Трамп и Харрис имеют большие шансы на победу в выборах / Коллаж: Главред, фото: Kamala Harris, Donald Trump

Что сказал Шамшур:

  • Сейчас предсказать результаты выборов в США невозможно
  • Харрис и Трамп пытаются расширить свою электоральную базу

Президентские выборы в США начнутся уже 5 ноября и как для Штатов, так и для Украины их результаты играют важную роль в будущем. Сейчас главные конкуренты Камала Харрис и Дональд Трамп имеют примерно одинаковые шансы на победу.

В интервью Главреду бывший посол Украины в США (2006-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур рассказал, чего ждать от завершения президентской кампании.

"Эта неделя решающая. Оба кандидата пытаются расширить свою электоральную базу и мобилизовать сторонников, чтобы они пришли на выборы и обеспечили результат", - сказал он.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Президентские выборы в США / Инфографика: Главред

Например, Камала Харрис сосредоточила свое внимание на работе с чернокожими мужчинами и белыми женщинами, которые не имеют высшего образования. Шамшур отметил, что сейчас нет уверенности, кто именно победит.

"Предполагаю, что в случае густоты результатов уже после голосования начнется процесс обжалования, который продлится в течение некоторого времени. По крайней мере до официального обнародования результатов", - добавил бывший посол Украины.

Смотрите видео о выборах в США:

Кто такой Олег Шамшур?

Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции.

В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

Выборы в США 2024 - что известно

Напомним, Главред писал, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп имеет небольшое преимущество над вице-президентом Камалой Харрис среди избирателей, которые досрочно голосуют в ключевых штатах, согласно результатам опроса.

Ранее стало известно - если на выборах победит Камала Харрис, то Украина сможет рассчитывать на поддержку со стороны США, тогда как избрание Дональда Трампа приведет к новым вызовам.

Накануне СМИ писали, что Киев опасается возможного президентства в США Дональда Трампа, при котором можно как выиграть войну с агрессором Россией, так ее и проиграть. Однако при президенте Камале Харрис может сохраниться подход администрации Байдена, что, как и при Трампе, может привести к давлению, направленному на достижение соглашения с Москвой.

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