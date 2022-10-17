РФ может нанести ядерный удар по Украине: тревожный сценарий разведки ФРГ

Москва может готовить ядерный удар, не исключили в ФРГ / ua.depositphotos.com, УНИАН

Россия может применить тактическое ядерное оружие, чтобы навязать Украине "продиктованный мир", заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.

Вместе с тем пока нет признаков подготовки к этому сценарию. Об этом он сказал на слушаниях в Бундестаге, передает Spiegel.

Немецкий высокопоставленный чиновник сказал, что нападение российского диктатора Владимира Путина на Украину "не стало неожиданностью" для его службы.

Вместе с тем он не исключает, что Путин "оставляет за собой право" пойти на применение ядерного оружия и подчеркнул, что "дело может прийти к использованию тактического ядерного оружия в Украине".

"Потом они будут стремиться навязать продиктованный мир Украине. С российской стороны нет признаков готовности идти на компромисс в возможных переговорах с Украиной", – сказал Каль.

Глава немецкой разведки добавил, что поражение в войне против Украины с точки зрения РФ может "нести экзистенциальную угрозу правлению Путина", однако у его службы нет никаких указаний на то, что Россия планирует применить стратегическое или тактическое ядерное оружие.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

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