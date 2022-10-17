РФ может нанести ядерный удар по Украине: тревожный сценарий разведки ФРГ

"Владимир Путин "оставляет за собой право" пойти на применение ядерного оружия, считает Бруно Каль.
Россия может применить тактическое ядерное оружие, чтобы навязать Украине "продиктованный мир", заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.
Вместе с тем пока нет признаков подготовки к этому сценарию. Об этом он сказал на слушаниях в Бундестаге, передает Spiegel.
Немецкий высокопоставленный чиновник сказал, что нападение российского диктатора Владимира Путина на Украину "не стало неожиданностью" для его службы.
Вместе с тем он не исключает, что Путин "оставляет за собой право" пойти на применение ядерного оружия и подчеркнул, что "дело может прийти к использованию тактического ядерного оружия в Украине".
"Потом они будут стремиться навязать продиктованный мир Украине. С российской стороны нет признаков готовности идти на компромисс в возможных переговорах с Украиной", – сказал Каль.
Глава немецкой разведки добавил, что поражение в войне против Украины с точки зрения РФ может "нести экзистенциальную угрозу правлению Путина", однако у его службы нет никаких указаний на то, что Россия планирует применить стратегическое или тактическое ядерное оружие.
Ядерный шантаж РФ
Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.
В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.
Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.
"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.
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