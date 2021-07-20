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"Россия не будет безучастной": у Путина грозят Украине ударом в случае военной операции на Донбассе

20 июля 2021, 17:49

В Кремле заявили, что Россия и "мировое сообщество" вмешаются в ситуацию в том случае, если Украина пойдет на силовое освобождение Донбасса.

Козак
"Крайне радикальные политические группы" могут пойти на обострение конфликта на Донбассе - Козак / УНИАН

Если Киев решится на сценарий проведения военной операции по возврату оккупированных районов Донбасса, то Россия, а также, дескать, мировое сообщество, отреагируют на реализацию такого сценария. Особенно в том случае, если на такой шаг пойдут "крайне радикальные политические группы", которые "устраивают националистические акции на улицах Киева". Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

В своем интервью изданию Politique Internationale, опубликованном на сайте посольства РФ во Франции, он заявил о том, что если якобы Украина пойдет на "обострение" военной обстановки на Донбассе, то в регионе будет ситуация "с признаками геноцида".Читайте такжеПутин разразился требованием к Украине по Донбассу и сделал заявление об "ЛДНР"

По его словам, если, в частности, "радикальные политические группы" пойдут на такой шаг, то, дескать, Россия и мировое сообщество не останутся в стороне.

"К сожалению, в Украине сохраняются крайне радикальные политические группы, которые готовы и на такие действия. И, как мы наблюдаем в последнее время, действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может. В случае если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество", - подчеркнул Дмитрий Козак.

Обвинения России в адрес Киева по силовой операции на Донбассе

Замглавы АП РФ, участник переговоров в рамках ТКГ Дмитрий Козак 8 апреля заявил, что если Украина якобы пойдет на обострение боевых действий в регионе, Россия "встанет на защиту Донбасса". При этом он добавил, что такой сценарий станет "началом конца для Украины".

9 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Украина якобы превращается в "потенциально нестабильный и взрывоопасный регион", вследствие чего Россия может применить меры по защите своей безопасности и на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подчеркнул, что Украина не намерена освобождать Донбасс военным путем и обвинил Россию в провокации. Однако украинская армия готова будет дать отпор противнику в случае атаки.

Кремль Дмитрий Козак новости Украины новости Донбасса
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