Россия поможет Армении: Путин сделал заявление по Нагорному Карабаху

Путин / Reuters

Москва готова выполнить свои обязательства перед Ереваном в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Боевые действия между Азербайджаном и Арменией не проходят на армянской территории.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу Россия 1.

"Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Боевые действия (в Нагорном Карабахе, - ред.) к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении", - сказал глава РФ.

Также он добавил, что Москва в рамках ОДКБ не отказывалась от своих обязательств перед Ереваном. Россия их выполняет, что и намерена делать в дальнейшем.

"Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого Договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства", - добавил Путин.

Также он подчеркнул, что Путин и Пашинян регулярно общаются, и у Еревана нет никаких вопросов по поводу российских гарантий для Армении в рамках ОДКБ.

Позиция России по Нагорному Карабаху

После обострения конфликта Армении и Азербайджана в районе Нагорного Карабаха в Москве призвали стороны к проведению мирных переговоров и деэскалации конфликта.

Россия вместе с США и Францией выпустила официальное заявление, в рамках которого призвала Баку и Ереван к немедленному прекращению боевых действий.

В МИД РФ попросили Турцию, которую Армения считает одной из сторон конфликта, поспособствовать мирному урегулированию конфликта. Также Москва предупредила Анкару об опасности вмешательства в азербайджано-армянский конфликт по причине потенциальной дестабилизации ситуации в Закавказье.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что новая война в Южном Кавказе для Москвы недопустима, а Турция демонстрирует серьезную решимость в поддержке позиции Азербайджана.

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