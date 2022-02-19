Россия составила списки тех, кого нужно арестовать и убить в Украине после вторжения – Foreign Policy / Reuters

Соединенные Штаты Америки получили разведывательные данные о том, что Россия в случае вторжения в Украину может атаковать известных политических оппонентов, антикоррупционных активистов, белорусских и российских диссидентов, живущих в изгнании.

Такую информацию обнародовало издание Foreign Policy со ссылкой на американского чиновника и источники, посвященные в данные разведки США.

Четыре человека, ознакомленных с американской разведкой, заявили, что Россия подготовила списки украинских политических деятелей и других известных лиц, подлежащих аресту или убийству в случае нападения на Украину.

Пятый человек, – американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, – сказал, что Соединенные Штаты снижают уровень секретности разведданных относительно угроз конкретным группам в Украине, чтобы поделиться этой информацией с украинскими чиновниками и другими партнерами в регионе, которые могут помочь.

"Как мы видели в прошлом, мы ожидаем, что Россия попытается усилить сотрудничество посредством запугивания и репрессий. Эти действия, которые в прошлых российских операциях включали целенаправленные убийства, похищения/насильственные исчезновения, задержания и применения пыток, вероятно, будут направлены на тех, кто выступает против действий России, включая российских и белорусских диссидентов в изгнании в Украине, журналистов и антикоррупционеров, а также уязвимых слоев населения, таких как религиозные и этнические меньшинства и ЛГБТКИ+", - цитирует издание чиновника США.

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Отмечается, что Администрация Джо Байдена была поражена тем, насколько формализованы списки, нацеленные на тех, кто может обжаловать российскую повестку дня.

Один помощник Конгресса, говоря на условиях анонимности, сказал, что эти шаги типичны для российской доктрины: Вооруженные силы захватывают военные объекты, спецагенты – формируют конфликт, разведчики – должны избавиться от элементов оппозиции.

Возможное вторжение России

Служба внешней разведки Эстонии опубликовала карту возможных целей России в Украине, среди которых есть Львов и Дрогобыч. По мнению спецслужбы страны, РФ может приступить к масштабному вторжению во второй половине февраля.

Россия перебросила к границе с Украиной вертолеты и боевую группу с танками. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies – они показывают значительное увеличение количества российских вертолетов вблизи границы с Украиной.

18 февраля президент США Джо Байден выступил с обновленной информацией относительно ситуации вокруг Украины. В своем выступлении он заявил, что "видел сообщения о значительном росте нарушений режима прекращения огня поддерживаемыми Россией боевиками, пытающимися спровоцировать Украину на Донбассе". По словам Байдена, Путин принял решение напасть на Украину.

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