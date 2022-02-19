УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Львов и Дрогобич под прицелом: эстонская разведка показала карту с городами, которые может обстрелять Россия

19 февраля 2022, 09:44

На карте возле Львова нанесены знаки Львовского бронетанкового завода, штаба Вооруженных сил Украины и авиаремонтного завода.

войска России, армия рф
Львов и Дрогобич под прицелом: эстонская разведка показала карту с городами, которые может обстрелять Россия / Reuters

Служба внешней разведки Эстонии опубликовала карту возможных целей России в Украине, среди которых есть Львов и Дрогобыч. По мнению спецслужбы страны, РФ может приступить к масштабному вторжению во второй половине февраля.

Как сообщает Служба внешней разведки в Эстонии (EFIS), на обнародованной карте российской разведкой указаны цели, которые при полномасштабном вторжении и нейтрализации могут помешать управлению, восстановлению и поставке Вооруженных сил Украины, а также обесточить страну.

На карте возле Львова нанесены знаки Львовского бронетанкового завода, штаба Вооруженных сил Украины и авиаремонтного завода. А возле Дрогобыча указаны отметки нефтеперерабатывающего завода. Вероятно, это и есть первоочередные цели обстрела.

По данным эстонской разведки, осенью 2021 и зимой 2022 года Россия мобилизовала 150 тысяч военных на границе с Украиной, развернув подразделения из всех своих военных округов, в том числе из Дальнего Востока и всех двенадцати армий. По их оценкам, это самое большое военное наращивание Россией за последние 30 лет.

Также в EFIS отмечают, что в Беларуси на учениях находятся/находились 20 тысяч военнослужащих РФ, в том числе из трех воздушно-десантных дивизий и всех воздушно-десантных бригад. Россия может и дальше держать ротационную группировку войск в Беларуси.

Реклама

Также разведка отметила, что даже если руководство России удастся убедить отказаться от военной агрессии, то Эстония и другие западные страны все же должны готовиться к все более продолжительному военному давлению со стороны России, ведь прямые угрозы войны стали неотъемлемой частью внешней политики путинской России за последний год.

Возможное вторжение России в Украину

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Россия стянула к границам Украины порядка 190 тысяч военных. По его оценке, на 30 января российская группировка включала в себя около 100 тысяч военных.

Россия перебросила к границе с Украиной вертолеты и боевую группу с танками. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies – они показывают значительное увеличение количества российских вертолетов вблизи границы с Украиной.

18 февраля президент США Джо Байден выступил с обновленной информацией относительно ситуации вокруг Украины. В своем выступлении он заявил, что "видел сообщения о значительном росте нарушений режима прекращения огня поддерживаемыми Россией боевиками, пытающимися спровоцировать Украину на Донбассе". По словам Байдена, Путин принял решение напасть на Украину.

Читайте также:

viber
Львовщина Дрогобыч вторжение России новости Эстонии
Сейчас вы просматриваете новость «Львов и Дрогобич под прицелом: эстонская разведка показала карту с городами, которые может обстрелять Россия». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врежет мороз под -15°: украинцы узнали ледяной прогноз с резким похолоданиемВрежет мороз под -15°: украинцы узнали ледяной прогноз с резким похолоданием Бурлеск и страсть: Даша Астафьева в эротичном корсете показала свои пышные прелестиБурлеск и страсть: Даша Астафьева в эротичном корсете показала свои пышные прелести "В тебя невозможно не влюбиться": Дорофеева в белье верхом на лошади устроила пожар в сети - видео"В тебя невозможно не влюбиться": Дорофеева в белье верхом на лошади устроила пожар в сети - видео Финансовый гороскоп на неделю 21 -27 февраля: Ракам – невероятная удача, Козерогам – успех, Рыбам – большой кушФинансовый гороскоп на неделю 21 -27 февраля: Ракам – невероятная удача, Козерогам – успех, Рыбам – большой куш Теперь Украина может контратаковать РоссиюТеперь Украина может контратаковать Россию
09:44

Львов и Дрогобич под прицелом: эстонская разведка показала карту с городами, которые может обстрелять Россия

09:43

Какие вещи привлекут деньги и счастье в дом этой весной: что нужно купить уже сейчасВидео

09:40

Более 40% войск РФ на украинской границе находятся в наступательных позициях – СМИ

09:10

Главари боевиков Пушилин и Пасечник объявили всеобщую мобилизациюВидео

09:03

Жена Медведчука Оксана Марченко со спешкой уехала из Украины – СМИВидео

Реклама
08:41

"Указывает на подготовку к вторжению": из ОРДЛО запретили выезжать мужчинам – омбудсменВидео

08:24

Коронавирус за минувшие сутки обнаружили у более 31 тысячи жителей УкраиныВидео

08:10

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2022: Близнецам - деньги, Девам – козни недругов, Стрельцам – семейные проблемыВидео

08:05

Танки, вертолеты и поражение противника: ВСУ показали мощные кадры подготовки к встрече с врагомФотоВидео

08:02

Россия перебросила к границе вертолеты и боевую группу с танками: обнародованы снимкиВидео

07:45

Обострение на Донбассе: когда же это закончитсямнение

07:34

"Воспользуемся шансом для дипломатии": у Зеленского ответили на слова Байдена о нападении РоссииВидео

07:10

"Капризный дед решил всех напугать": Казанский резко высказался о Путине и оценил, будет ли атака РФ

06:29

Украина как трофей: почему Запад только пугает Россию, но не останавливает еемнение

06:01

5 блестящих многослойных женских стрижек 2022, которые добавляют волосам невероятного объемаФото

05:28

Денежный дождь и предложение руки и сердца: гороскоп на март 2022 года для ЛьвовВидео

05:02

Резкое подорожание водки и вина: украинцам рассказали о новом росте ценВидео

04:42

Как оптимально питаться в выходные дни - ответ диетолога

04:17

Как ускорить метаболизм: 5 эффективных советов, чтобы разогнать обмен веществ до максимума

03:49

Лунный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Тельцам – сплетни, Весам – любовный треугольник, Скорпионам – знаки судьбыВидео

Реклама
03:18

Жанна Бадоева показала шикарные формы в задравшемся от ветра платье

02:44

Почему после коронавируса выпадают волосы: ответ Минздрава

02:18

Врачи отыскали новую пользу от употребления шоколада

01:54

Укрпочта влипла в скандал: выгоняет сотрудников с работы за непроданные конфетыВидео

01:16

Как стать организованным: 10 эффективных советов, которые помогут все успевать

01:15

Названы продукты, продлевающие молодость: они есть в каждом домеВидео

00:51

Приметы на 19 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:18

Срочное заявление Байдена по ситуации в Украине: видеоВидео

00:01

Байден: Россия может вторгнуться в Украину в ближайшие несколько дней, Путин принял решениеВидео

18 февраля, пятница
23:49

Бутусов ударил Шуфрича в студии у Савика Шустера: полное видеоВидео

23:49

"Нет доказательств": в Германии и Франции отреагировали на "эвакуацию" из ОРДЛО

22:51

"Аналитика тушит панику": КГГА на 100% оборудовала въезды и выезды в столицу видеокамерамиВидео

22:49

"Предлог для войны": в Белом доме отреагировали на "эвакуацию" жителей ОРДЛОВидео

22:40

Эксперты назвали два продукта, которые помогают снизить высокий холестерин

22:03

В ВОЗ заявили о риске появления более опасного штамма коронавируса

21:55

Глава МИД Германии ответила на вопрос о том, что происходит вокруг Украины и на ДонбассеВидео

21:39

Юрий Романенко. Украина будет сражаться, впереди - переговорыВидеоблоги

21:38

Операция "Бросок мангуста": Пушилин и Пасечник записали свои видеообращения еще 2 дня назадВидео

21:36

Визит Зеленского в Мюнхен: Путин может воспользоваться его отсутствием в Украине - NBC News

21:17

К украинским полярникам заглянул морской леопард

Реклама
21:15

Умер Борис Невзоров: актеру было 72 года

21:13

Кровавое ДТП в Харькове: родителям подростка сообщили о подозренииВидео

21:01

Спецслужбы РФ заминировали ряд объектов инфраструктуры в Донецке - разведкаВидео

20:37

Щедрые подарки судьбы и счастливые перемены: кому из знаков ожидать уже в начале мартаВидео

20:23

Мы ценим каждую жизнь, но большой эскалации нет - ДаниловВидео

20:20

Верещук о происходящем на Донбассе: "Нас пытаются склонить к уступкам"

20:14

"Мы вас ждем, мы создадим все условия": Верещук призвала украинцев бежать с "ЛДНР"Видео

20:10

Эта подкормка творит чудеса: удобрение из золы заставит орхидею цвестиВидео

20:05

ВСУ не готовят нападение на Донбассе - Данилов

20:04

"Способствует деградации общества": в Украине требуют запретить TikTok

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять