Львов и Дрогобич под прицелом: эстонская разведка показала карту с городами, которые может обстрелять Россия

На карте возле Львова нанесены знаки Львовского бронетанкового завода, штаба Вооруженных сил Украины и авиаремонтного завода.
Служба внешней разведки Эстонии опубликовала карту возможных целей России в Украине, среди которых есть Львов и Дрогобыч. По мнению спецслужбы страны, РФ может приступить к масштабному вторжению во второй половине февраля.
Как сообщает Служба внешней разведки в Эстонии (EFIS), на обнародованной карте российской разведкой указаны цели, которые при полномасштабном вторжении и нейтрализации могут помешать управлению, восстановлению и поставке Вооруженных сил Украины, а также обесточить страну.
На карте возле Львова нанесены знаки Львовского бронетанкового завода, штаба Вооруженных сил Украины и авиаремонтного завода. А возле Дрогобыча указаны отметки нефтеперерабатывающего завода. Вероятно, это и есть первоочередные цели обстрела.
По данным эстонской разведки, осенью 2021 и зимой 2022 года Россия мобилизовала 150 тысяч военных на границе с Украиной, развернув подразделения из всех своих военных округов, в том числе из Дальнего Востока и всех двенадцати армий. По их оценкам, это самое большое военное наращивание Россией за последние 30 лет.
Также в EFIS отмечают, что в Беларуси на учениях находятся/находились 20 тысяч военнослужащих РФ, в том числе из трех воздушно-десантных дивизий и всех воздушно-десантных бригад. Россия может и дальше держать ротационную группировку войск в Беларуси.
Также разведка отметила, что даже если руководство России удастся убедить отказаться от военной агрессии, то Эстония и другие западные страны все же должны готовиться к все более продолжительному военному давлению со стороны России, ведь прямые угрозы войны стали неотъемлемой частью внешней политики путинской России за последний год.
Возможное вторжение России в Украину
Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Россия стянула к границам Украины порядка 190 тысяч военных. По его оценке, на 30 января российская группировка включала в себя около 100 тысяч военных.
Россия перебросила к границе с Украиной вертолеты и боевую группу с танками. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies – они показывают значительное увеличение количества российских вертолетов вблизи границы с Украиной.
18 февраля президент США Джо Байден выступил с обновленной информацией относительно ситуации вокруг Украины. В своем выступлении он заявил, что "видел сообщения о значительном росте нарушений режима прекращения огня поддерживаемыми Россией боевиками, пытающимися спровоцировать Украину на Донбассе". По словам Байдена, Путин принял решение напасть на Украину.
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