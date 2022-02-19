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"Воспользуемся шансом для дипломатии": у Зеленского ответили на слова Байдена о нападении России

19 февраля 2022, 07:34

Подоляк подчеркнул, что позиция президента США, несомненно, основана на информации разведывательного сообщества, но что в голове у Путина - не знает никто.

Джо Байден
У Зеленского ответили на слова Байдена о нападении России / Фото Reuters

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал выступление президента США Джо Байдена и заявил, что Украина воспользуется шансом для дипломатии. Однако никто не знает, "какие мысли в голове" у президента России Владимира Путина.

Как сообщает CNN, Подоляк подчеркнул, что позиция президента США Джо Байдена, несомненно, основана на информации разведывательного сообщества, заявив, что "это не вопрос согласия или несогласия с заявлениями".

Однако, отметил Подоляк, "следует обратить внимание на более важный смысл в словах президента Байдена: он подтвердил, что шанс для дипломатии все же есть. И мы воспользуемся этим шансом".

Другой высокопоставленный украинский чиновник сообщил CNN, что президент Украины Владимир Зеленский все еще планирует отправиться в Мюнхен и вернуться в тот же день. Но он отметил, что "ситуация с безопасностью будет оценена утром".

Возможное вторжение России в Украину

17 февраля во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

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18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения. Жителям временно оккупированных районов Донецкой области боевик предложил уехать в Ростовскую область Российской Федерации. Вскоре к Пушилину присоединился и Леонид Пасечник - главарь группировки "ЛНР", который тоже призвал жителей временно оккупированных территорий уезжать в Россию.

18 февраля президент США Джо Байден выступил с обновленной информацией относительно ситуации вокруг Украины. В своем выступлении он заявил, что "видел сообщения о значительном росте нарушений режима прекращения огня поддерживаемыми Россией боевиками, пытающимися спровоцировать Украину на Донбассе". По словам Байдена, Путин принял решение напасть на Украину.

Украина не готовит нападение на Донбассе, как сообщают оккупационные пропагандисткие СМИ, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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вторжение России Джо Байден Михаил Подоляк
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