Россия вызвала кризис и должна проявить гибкость - Столтенберг

Россия должна проявить гибкость - НАТО / УНИАН

Для деэскалации ситуации на границе гибкость должна проявить Россия, в не Украина, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью CBC News в воскресенье, 16 января.

На вопрос журналиста, может ли или должно ли правительство президента Украины Владимира Зеленского делать больше в рамках Минских договоренностей, чтобы оттянуть Европу от новой войны, Столтенберг ответил:

"Агрессором является Россия… Ожидать, что жертва агрессии должна снизить эскалацию, значит представлять все немного странным, перевернутым образом".

При этом НАТО по-прежнему готов снова сесть и выслушать опасения России, подчеркнул генсек Альянса.

"Диалог, разговор, переговоры - это не признак слабости, это признак силы", - сказал Столтенберг.

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Однако дальнейшее вторжение на территорию Украины будет "большой стратегической ошибкой со стороны России", за которую придется дорого заплатить кровью, говорит глава НАТО.

"Украинские вооруженные силы сейчас намного лучше обучены, хорошо оснащены, лучше подготовлены, чем они были в 2014 году, когда Россия вторглась в первый раз", - резюмировал Столтенберг.

Ультиматум России

Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс.

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