Россияне скупают смародеренные украинские паспорта: стала известна неожиданная причина

Оформление украинского загранпаспорта стоит 80 тыс. рублей (1200 долларов).

В РФ продают украинские паспорта / УНИАН

В РФ на онлайн-площадках идет бойкая торговля украинскими паспортами, с помощью которых россияне надеются попасть в Европу.

При этом продавцы украинских паспортов присылают клиентам в качестве подтверждения серийные номера, которые относятся к Луганской области, пишет российское издание Можем объяснить.

Уточняется, что спрос на украинские паспорта среди россиян есть. Отмечается, что оформление украинского загранпаспорта стоит 80 тыс. рублей (1200 долларов).

Судя по всему, бланки и оборудование для оформления биометрических паспортов были украдены из Херсонской области, отметил источник журналистов из администрации Херсонской области.

Однако власти Украины зафиксировали номера утерянных бланков для паспортов и уведомили представителей европейских стран.

/ t.me/mozhemobyasnit

Ранее сообщалось, что правоохранители установили военнослужащих российской в/ч 46108, нарушивших законы и обычаи войны. Это Баясхалан Шультумов и Павел Аганаев.

К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры совместно с СБУ и Департаментом спецрасследований Нацполициии.

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