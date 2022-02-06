Россиянка упала с восьмого этажа, пришла в квартиру, вызвала медиков и попала в реанимацию

Девушка попала в реанимацию / УНИАН

В российской Якутии 30-летняя девушка упала с восьмого этажа. После ужасного случая, она самостоятельно поднялась, посмотрела, отряхнулась и вернулась в квартиру. Дома россиянка вызвала себе "скорую".

"30-летняя дама совершила полет из окна на улице Бестужева-Марлинского, 18. В воздухе зацепилась за провода, перевернулась и приземлилась в сугроб, при этом еще и ударилась головой о металлический забор", – сказано в сообщении Telegram-канала Mash, который опубликовал видео падения.

Также известно, что сейчас девушка в реанимации.

У нее повреждены тазовые кости.

Напомним, в Днепре 6-летний мальчик сам играл на подоконнике кухни в квартире, и едва не выпал из окна. Ребенка в опасные ситуации заметили полицейские, они же и вызвали спасателей.

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