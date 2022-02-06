Игрался на подоконнике, пока мама спала: в Днепре ребенок едва не выпал с 6 этажа

Чтобы снять ребенка из окна, пришлось вызывать спасателей.
В Днепре 6-летний мальчик сам играл на подоконнике кухни в квартире, и едва не выпал из окна.
Ребенка в опасные ситуации заметили полицейские, они же и вызвали спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Происшествие произошло в субботу, 5 февраля. Мальчик сидел на подоконнике на кухне, открывал окно, выглядывал из него и снова закрывал. Как отмечают в спасательной службе, было достаточно одного неверного движения, чтобы ребенок выпал.
Спасатели поднялись к мальчику с помощью автолестницы. Они зашли в помещение через балкон и впустили полицию.
Как оказалось, мать ребенка находилась в помещении, но крепко спала.
Ранее сообщалось, что в Запорожье судили мужчину, который вместе с женой продал их общего ребенка. Своего младенца они оценили в 7 тысяч долларов. На вырученные деньги хотели купить дом.
Также на Одесчине мать накормила ребенка детской смесью с самогоном. Медицинские работники заподозрили проблему, когда увидели, что ребенок прекратил набирать вес. Выяснилось, что в бутылочке для детского кормления был самогон.
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