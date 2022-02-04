"Детей у меня не будет, удалили все органы": украинка обвинила врача в халатности

Украинка обвинила врача в халатности, из-за которой она больше не сможет иметь детей / depositphotos, УНИАН

В Мелитополе Запорожской области у 27-летней женщины вовремя не обнаружили рак, из-за этого пошли метастазы. В итоге ей сделали операцию, удалили органы малого таза и теперь она не сможет иметь детей.

27-летняя жительница Мелитополя свое историей поделилась в соцсетях.

"Я не рожала. Планировали с мужем первого ребенка. Готовила организм к беременности. Ничего не получалось. За полтора года врач трижды меня госпитализировала и ставила диагноз "апоплексия яичников". Делала кучу УЗИ, сдавала кучу анализов и только через 1,5 года лечения она сказала сдать анализы на рак, пришли результаты S100. Она сказала: "Все нормально" и дала направление в онкодиспансер Запорожья. Говорит: "Там тебе сделают маленькую лапароскопию". В результате у меня рак", – поделилась женщина.

По ее словам, у нее диагностировали 3 стадию рака, а метастазы пошли даже в желудок.

"Мне сделали полосную тяжелую операцию. Врачи сказали, что через 2 месяца спасать было бы некого. Впереди долгое и серьезное лечение. Детей у меня не будет, удалили все органы", — говорит девушка.

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Она обвинила врача в халатности и в том, что та лишила ее радости материнства.

Украинка обвинила врача в халатности / instagram.com/dctr.mlt/

В медицинском центре, где работает этот врач-гинеколог, о которой идет речь, журналистам ТСН сообщили, что нареканий со стороны пациентов на ее работу никогда не было.

"Ольга Борисовна у нас работает уже больше 8 лет. Жалоб на нее со стороны пациентов никогда не было", — рассказали в медицинском центре.

Ранее сообщалось, что в реанимации Запорожской областной клинической детской больницы разгорелся скандал. Родители обвиняют медиков в смерти двухлетнего Давида. Они говорят, что врачи несвоевременно оказали помощь ребенку.