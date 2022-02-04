"Детей у меня не будет, удалили все органы": украинка обвинила врача в халатности

По словам девушки, у нее вовремя не обнаружили рак.
В Мелитополе Запорожской области у 27-летней женщины вовремя не обнаружили рак, из-за этого пошли метастазы. В итоге ей сделали операцию, удалили органы малого таза и теперь она не сможет иметь детей.
27-летняя жительница Мелитополя свое историей поделилась в соцсетях.
"Я не рожала. Планировали с мужем первого ребенка. Готовила организм к беременности. Ничего не получалось. За полтора года врач трижды меня госпитализировала и ставила диагноз "апоплексия яичников". Делала кучу УЗИ, сдавала кучу анализов и только через 1,5 года лечения она сказала сдать анализы на рак, пришли результаты S100. Она сказала: "Все нормально" и дала направление в онкодиспансер Запорожья. Говорит: "Там тебе сделают маленькую лапароскопию". В результате у меня рак", – поделилась женщина.
По ее словам, у нее диагностировали 3 стадию рака, а метастазы пошли даже в желудок.
"Мне сделали полосную тяжелую операцию. Врачи сказали, что через 2 месяца спасать было бы некого. Впереди долгое и серьезное лечение. Детей у меня не будет, удалили все органы", — говорит девушка.
Она обвинила врача в халатности и в том, что та лишила ее радости материнства.
В медицинском центре, где работает этот врач-гинеколог, о которой идет речь, журналистам ТСН сообщили, что нареканий со стороны пациентов на ее работу никогда не было.
"Ольга Борисовна у нас работает уже больше 8 лет. Жалоб на нее со стороны пациентов никогда не было", — рассказали в медицинском центре.
Ранее сообщалось, что в реанимации Запорожской областной клинической детской больницы разгорелся скандал. Родители обвиняют медиков в смерти двухлетнего Давида. Они говорят, что врачи несвоевременно оказали помощь ребенку.