В Запорожье муж с женой продали родного ребенка ради нового дома

В Запорожье муж с женой продали родного ребенка / УНИАН, pixabay

В Запорожье судили мужчину, который вместе с женой продал их общего ребенка. Своего младенца они оценили в 7 тысяч долларов.

По данным суда, родители в апреле 2017 года решили продать своего тогда еще нерожденного младенца, пишет ТСН.

Чтобы осуществить свой план, они нашли в социальных сетях женщину, которая хотела усыновить ребенка и предложили ей купить у них ребенка. За ребенка родители просили 7 тысяч долларов. Для этого пара приехала из Киева в Запорожье, где мать родила ребенка и получив деньги, передала новорожденную женщине из соцсетей, однако правоохранители прекратили эти действия.

На вырученные деньги хотели купить дом

На суде подозреваемый рассказал, что он якобы убеждал жену оставить ребенка. Однако женщина заявила, что якобы "младенец может иметь другой цвет кожи" и убедила его отдать ребенка. Муж утверждал, что о продаже ребенка он узнал за неделю до родов.

Читайте такжеНа Донетчине девушка пыталась продать своего грудного ребенкаЖенщина, которая согласилась "купить" младенца, рассказала, что она через социальные сети познакомилась с подозреваемым и его женой. Во время разговора мать младенца объяснила ей, что она готова продать ребенка за 7 тысяч долларов, поскольку супруги хотят купить дом. Тогда женщина обратилась в полицию с заявлением о преступлении.

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Родителям дали испытательный срок

Полиция задержала биологических родителей младенца после того, как заявительница передала подозреваемым деньги. Суд признал отца младенца виновным по ч. 3 ст. 149 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, заменив этот срок на три года испытательного. Относительно его супруги, то суд рассматривал дело во время другого заседания.

Ранее мы сообщали, что в одной из специализированных клиник Киева правоохранители разоблачили схему торговли младенцами. "Стоимость" одного ребенка составляла около 70 тысяч долларов.