Ребенок знал, где выращивают наркотики: новые детали гибели 11-летнего Максима на Запорожье

Односельчанка погибшего мальчика рассказала, что мужчины, которых впоследствии задержали по подозрению в его убийстве, угощали ребенка наркотиками.
Подозреваемые в убийстве 11-летнего Максима Самофалова за месяц до его исчезновения угощали ребенка наркотиками. Сам мальчик рассказал об этом односельчанке Алле Абдуллаевой.
Женщина сообщила об этом в эфире ток-шоу Касается каждого.
По словам Абдуллаевой, она часто общалась с ребенком на разные темы, он рассказывал о своей жизни, родителях.
"А за месяц до своего исчезновения он рассказал, что знает, где выращивают наркотики и что его ими угощали", – сообщила женщина.
Позже мальчик показал ей двух мужчин, которые этим занимались.
"Как оказалось, позже, это были те двое, которых задержала полиция в подозрении за его убийство. А тогда я подумала, что Максим просто заигрался", – печально рассказала Абдуллаева.
Убийство 11-летнего Максима Самофалова
Максим Самофалов исчез в конце августа 2021 года. Спустя почти пять месяцев его нашли метвым в "бетонной гробнице" в поселке Радивоновка Акимовского района Запорожской области.
По официальной версии следствия, двое мужчин удерживали мальчика в подвале в течение двух недель и периодически избивали его. Когда от полученных травм Максим скончался, убийцы спрятали его тело - закопали на глубину два метра, а сверху место преступления залили бетоном.
Потом преступники уехали в Запорожье, где скрывались на съемной квартире. Их удалось задержать.
У Максима Самофалова в семье была не очень благоприятная обстановка. Он был одним из четырех детей жительницы Акимовки.
Мать и отец Максима были в разводе. Впоследствии мама Елена завела новую семью, а ее муж был не рад Максиму. Мужчина не хотел, чтобы тот с ними жил.
Ребенок больше жил у бабушки. Потом его определили в интернат в селе Терпенье. Максим часто убегал и бродяжничал.
Когда мальчик пропал в конце августа прошлого года, его мама в розыск подала лишь через трое суток.
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