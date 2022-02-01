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Ребенок знал, где выращивают наркотики: новые детали гибели 11-летнего Максима на Запорожье

1 февраля 2022, 09:47
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Односельчанка погибшего мальчика рассказала, что мужчины, которых впоследствии задержали по подозрению в его убийстве, угощали ребенка наркотиками.

Максим Самофалов
Максим Самофалов был найден мертвым через пять месяцев после исчезновения / Фото Нацполиции

Подозреваемые в убийстве 11-летнего Максима Самофалова за месяц до его исчезновения угощали ребенка наркотиками. Сам мальчик рассказал об этом односельчанке Алле Абдуллаевой.

Женщина сообщила об этом в эфире ток-шоу Касается каждого.

По словам Абдуллаевой, она часто общалась с ребенком на разные темы, он рассказывал о своей жизни, родителях.

"А за месяц до своего исчезновения он рассказал, что знает, где выращивают наркотики и что его ими угощали", – сообщила женщина.

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Позже мальчик показал ей двух мужчин, которые этим занимались.

"Как оказалось, позже, это были те двое, которых задержала полиция в подозрении за его убийство. А тогда я подумала, что Максим просто заигрался", – печально рассказала Абдуллаева.

Убийство 11-летнего Максима Самофалова

Максим Самофалов исчез в конце августа 2021 года. Спустя почти пять месяцев его нашли метвым в "бетонной гробнице" в поселке Радивоновка Акимовского района Запорожской области.

По официальной версии следствия, двое мужчин удерживали мальчика в подвале в течение двух недель и периодически избивали его. Когда от полученных травм Максим скончался, убийцы спрятали его тело - закопали на глубину два метра, а сверху место преступления залили бетоном.

Потом преступники уехали в Запорожье, где скрывались на съемной квартире. Их удалось задержать.

У Максима Самофалова в семье была не очень благоприятная обстановка. Он был одним из четырех детей жительницы Акимовки.

Мать и отец Максима были в разводе. Впоследствии мама Елена завела новую семью, а ее муж был не рад Максиму. Мужчина не хотел, чтобы тот с ними жил.

Ребенок больше жил у бабушки. Потом его определили в интернат в селе Терпенье. Максим часто убегал и бродяжничал.

Когда мальчик пропал в конце августа прошлого года, его мама в розыск подала лишь через трое суток.

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