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Мог стать свидетелем преступления: жители Акимовки озвучили мотив жестокого убийства 11-летнего Максима

20 января 2022, 12:08
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Мальчика время от времени видели в компании двух подозреваемых в убийстве. Один из них проходил по делу о похищении и пытках, другой сидел за за изнасилование.

Максим Самофалов
Максим Самофалов был найден мертвым через пять месяцев после исчезновения

11-летний Максим Самофалов, которого искали пять месяцев, а потом нашли в "бетонной гробнице" в поселке Радивоновка Акимовского района Запорожской области, мог знать своих убийц. Правоохранители задержали их в тот же день после того, как нашли тело ребенка.

Задержанные по подозрению в совершении преступления - местные жители. Пресс-офицер полиции Запорожской области Елена Лебединская рассказала Фактам, что Максима время от времени видели в компании этих мужчин.

"Возможно, так как он знал этих мужчин, Максим добровольно сел к ним в машину. Кстати, мы пока проверяем информацию о том, держали ли мальчика в подвале силой. Вполне может быть, что он просто некоторое время жил там, прячась, чтобы его не отправили снова в интернат. Жил там с согласия подозреваемых. А потом мог себя как-то плохо повести и его начали избивать", - сказала Лебединская.

По ее словам, пока что нет информации о возможном сексуальном насилии в отношении мальчика.

"Тело ребенка пролежало в земле довольно долго. Определить, было ли сексуальное насилие, по останкам мальчика будет сложно. Сами же подозреваемые вряд ли будут об этом говорить", - сказала представитель полиции.

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Полиция не называет имен подозреваемых, но издание пишет, что это Валерий К. и Геннадий В. по кличке Череп. В Едином реестре судебных решений есть уголовное производство в отношении Черепа. В 2009 году он проходил по делу о похищении и пытках.

"Один из них (подозреваемых, - ред.) девять лет отсидел на зоне за изнасилование. Другой был судим за похищение человека", - сообщила Лебединская.

За что убили Максима – версия местных жителей

Жители Акимовки предположили, что ребенок мог стать свидетелем преступления. За это его и убили.

"Максима украли с целью убить, чтобы не закрыли их лавочку. Он был свидетелем их дел: наркотиков и воровства. Дитя проговорилось одному уроду, и тот в свою очередь позвонил этим уродам, так как был связан немного с ними. Он Валерия и Черепа об этом предупредил и лично отдал им ребенка. Это — по словам соседей, которые боялись дать показания, чтобы Генка и их не убил! Твари, а не соседи!" - написала в соцсетях жительница Акимовки Алина Бидзинова.

Как сообщал Главред, 11-летний Максим Самофалова исчез в конце августа 2021 года и спустя почти пять месяцев был найден мертвым в Акимовке Мелитопольского района.

По официальной версии следствия, двое мужчин удерживали мальчика в подвале в течение двух недель и периодически избивали его. Когда от полученных травм Максим скончался, убийцы спрятали его тело - закопали на глубину два метра, а сверху место преступления залили бетоном.

Потом преступники уехали в Запорожье, где скрывались на съемной квартире. Их удалось задержать.

Что известно о семье погибшего мальчика

У Максима Самофалова в семье была не очень благоприятная обстановка. Он был одним из четырех детей жительницы Акимовки.

Мать и отец Максима были в разводе. Впоследствии мама Елена завела новую семью, а ее муж был не рад Максиму. Мужчина не хотел, чтобы тот с ними жил.

Ребенок больше жил у бабушки. Потом его определили в интернат в селе Терпенье. Максим часто убегал и бродяжничал.

Когда мальчик пропал в конце августа прошлого года, его мама в розыск подала лишь через трое суток.

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