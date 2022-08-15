Российские элиты хотят прекращения войны: за спиной Путина уже обратились к Западу – Mirror

Владимир Путин / скриншот

Российское высокопоставленное должностное лицо тайно за спиной президента РФ Владимира Путина обратилось к западным дипломатам, чтобы попросить помощи в завершении войны.

Он выразил обеспокоенность обвалом экономики и военными рисками, вызванными вторжением в Украину, пишет издание Mirror со ссылкой на собственные источники в разведке.

По словам кремлевского чиновника, высшее военное и политическое руководство страны находится в панике и хочет завершения войны. Их пугают все большие последствия санкционного давления, а также другие риски. В частности, речь идет о боевых действиях на оккупированной армией РФ Запорожской АЭС.

"Некоторые кремлевские деятели также обеспокоены все более тревожными рисками, такими как боевые действия на Запорожской атомной электростанции в Украине. Скорее всего, этот подход был предпринят за спиной Путина к контактам в ЦРУ или западным дипломатам", - говорится в материале.

Ранее российский оппозиционный политик Илья Пономарев рассказал, что президенту страны-агрессора Владимиру Путину нужна победа в войне против Украины любой ценой, поэтому он будет продолжать просто уничтожать украинские города. Но победить хозяин Кремля уже не сможет.

Как сообщал Главред, российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что нынешний 2022 год может стать последним годом жизни российского диктатора Владимира Путина. Для хозяина Кремля пережить этот год — не очень вероятно. Путина могут убить украинские или западные военные, кто-то из его окружения или сами россияне.

Читайте также: