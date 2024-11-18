Россию атаковали более полусотни БпЛА: под ударом была Москва

Бесплотники атаковали Брянскую, Курскую, Белгородскую, Тульскую и Московскую области РФ.

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В России заявили об атаке БПЛА на Москву / Колаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

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Россию атаковали 59 дронов

Под атакой были Брянская, Курская, Белгородская, Тульская и Московская области

В ночь на 18 ноября Россию массированно атаковали беспилотники. Эпицентром атаки была Брянская область, также дроны двигались в сторону Москвы. Об этом сообщил руководитель ЦПД при СНБО Украины Андрей Коваленко, мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны РФ.

"Москва была под атакой БПЛА", - написал Коваленко. видео дня

Собянин заявил, что в Раменском городском округе якобы "отбили атаку беспилотника, который летел на Москву". По его словам, на месте падения обломков разрушений и пострадавших не обнаружено.

Впоследствии московский мэр сообщил, что еще один БпЛА двигался в направлении Москвы. Собянин утверждал, что дрон сбили в Павлово-Посадском городском округе.

Кадры момента уничтожения дронов появились в сети. По данным Telegram-канала SHOT, жители Раменского около 3:40 ночи слышали сильный взрыв.

Смотрите видео - БпЛА атаковали Москву:

БпЛА атаковали Москву / Фото: скриншот

Абака БпЛА в Брянской области РФ

Кроме этого, десятки беспилотников атаковали Брянскую область страны-агрессора. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе работает ПВО.

Уже утром российский чиновник традиционно заявил, что "все атаки отбиты, все цели уничтожены". В то же время в местных пабликах жаловались на мощные взрывы в городе Брянск и других населенных пунктах области.

Губернатор Брянской области и российское Минобороны утверждает, что в регионе сбили 45 БпЛА. Власти РФ продолжают отчитываться об "успешной работе ПВО".

В целом россияне говорят, что 59 беспилотников самолетного типа атаковали объекты в разных регионах России. По данным Минобороны РФ, два БпЛА якобы уничтожены над территорией Московской области, сорок пять - над территорией Брянской области, шесть - над территорией Курской области, три - над территорией Белгородской области и три - над территорией Тульской области.

Удары по России - последние новости

Напомним, в ночь на 17 ноября беспилотники атаковали цех Ижевского электромеханического завода "Купол" в РФ. Местные жители и СМИ отмечают, что удар пришелся на объект, где производят беспилотники.

Также в ночь на 12 ноября в Белгородской области дрон атаковал нефтебазу, там прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что загорелся один из резервуаров нефтебазы.

Как сообщал Главред, украинский удар БпЛА по базе Каспийской флотилии в Дагестане 6 ноября повредил по меньшей мере два российских фрегата класса "Гепард". Атака продемонстрировала способность Украины поражать цели на территориях, которые Россия считала безопасными.

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Что такое "хлопок" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (прежде всего - газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ регулярно начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, вероятно, по указанию Кремля, не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решил скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов. Потому что на украинском растение "хлОпок" называется "хлопок". "Хлопок сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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