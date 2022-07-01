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Самые богатые люди мира обеднели на 1,4 трлн долларов с начала года - Bloomberg

1 июля 2022, 20:08

За полгода Цукерберг обеднел более чем вдвое. По подсчетам Bloomberg, он потерял 65,5 млрд долларов, сейчас его состояние оценивается в 60 млрд.

Илон Маск
Сколько доходов потеряли самые богатые люди с начала 2022 года / Reuters

С начала текущего, 2022 года, самые богатые люди в мире потеряли порядка 1,4 трлн долларов. Больше всех пострадал основатель Facebook Марк Цукерберг, пишет Bloomberg.

Самые большие потери понесли Цукерберг, а также основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джеф Безос. Хотя в предыдущие два года их состояние росло.

За полгода Цукерберг обеднел более чем вдвое. По подсчетам Bloomberg, он потерял 65,5 млрд долларов, сейчас его состояние оценивается в 60 млрд.

Маск потерял 62 млрд долларов, но по-прежнему остается самым богатым человеком мира. Сейчас его состояние оценивается в 208,5 млрд. Следом за ним идет Безос с 129,6 млрд долларов, который потерял 63 млрд.

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Гендиректор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно потерял 49 млрд долларов (128,7 млрд), сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин - по 29 и 28 млрд соответственно. Основатель Microsoft Билл Гейтс потерял 23,4 млрд (114,8 млрд), основатель Inditex Амансио Ортега - 20,5 млрд.

Bloomberg отмечает, что небывалый рост состояния самых богатых бизнесменов в предыдущие два года был вызван стимулирующими мерами правительств и центральных банков в связи с пандемией COVID-19.

Голос Америки сообщал, что ранее компания Meta разрешила публикацию в своих социальных сетях контента, в котором содержатся призывы к жестким действиям, направленным против российских оккупантов. Как уточнялось, на военнопленных РФ и мирных жителей России правило не распространяется.

4 марта Роскомнадзор обвинил Facebook в якобы дискриминации российских информационных ресурсов и объявил о начале блокировки соцсети на территории России.

13 марта в России решили блокировать Instagram дескать, из-за того, что там "распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих".

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