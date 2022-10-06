Самый плохой мир в Украине лучше войны - Эрдоган

Эрдоган призвал к миру в Украине / скриншот, УНИАН

Самый плохой мир в Украине лучше войны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью издании Hurriyet и вспомнил в качестве примера зерновую сделку и обмен пленными.

"Высоко оценивается посредническая роль нашей страны в российско-украинской войне. С первого дня войны мы приложили огромные усилия, чтобы остановить кровопролитие, предотвратить гибель людей и разрушения", - заявил Эрдоган.

По его словам, его страна при каждой возможности доводит до сведения их собеседников, что в справедливом мире не будет проигравших.

"Все больше становится понятно, что Турция может оказаться в положении, когда обе страны могут разговаривать с обеими сторонами и доверять друг другу. В ходе наших сегодняшних контактов многие европейские лидеры говорили о действиях Турции", - добавил президент Эрдоган.

Он добавил, что неприемлемые события на местах усложняют их работу, однако Турция и дальше будет продолжать свои усилия, веря в то, что даже самый худший мир лучше войны. Примером для этого он вспоминает открытие зернового коридора и обмен пленными как важный дипломатический успех.

Переговоры Украины и России

Глава страны-агрессора РФ Путин 30 сентября решил подписать бумажки об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После этого он решил предложить Киеву, дескать, "переговоры". Причем Россия якобы не будет участвовать в "диалоге" по аннексированным территориям, а Украина, мол, должна "сложить оружие".

Президент Владимир Зеленский сказал, что Киев готов к переговорам с Кремлем, но только после того, как там сменится власть. По словам украинского гаранта, Украина пыталась договориться с Путиным, но после аннексии политического диалога больше не будет. Власти будут говорить только с новым российским руководителем.

4 октября президент Зеленский решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он ввел в действие решение СНБО, которое предполагает, что Украина с Путиным ни о чем говорить не будет. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

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