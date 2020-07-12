Германия хочет учредить новые санкции против России

Санкции против России может учредить Германия / Reuters

Правительство Германии предлагает странам-членам ЕС совместно ввести санкции против РФ после масштабной кибератаки на Бундестаг, которая случилась еще пять лет назад.

Как пишет издание DW, первое предложение Берлин озвучил еще в июне 2020 года, однако решение сих пор не принято.

Немцы утверждают, что к масштабным кибератакам причастна российская военная разведка ГРУ. Данные предоставила разведка Германии.

Страны Евросоюза должны принять предложение Берлина, в этом случае прецедент станет первым случаем применения режима санкций из-за кибератаки. Возможность вводить санкции из-за подобных атак ЕС согласовал в прошлом году.

Отмечается, что такой запрос поступил от фракции Левой партии в парламенте страны. Решение обосновали "материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников".

Читайте такжеЕвросоюз продлил санкции против РоссииПо предварительным данным, кибератака произошла в марте 2015 года. Тогда из внутренних серверов Бундестага похитили несколько гигабайт данных, в частности большое количество электронных писем из депутатского офиса канцлера Ангелы Меркель начиная с 2012 года. Сообщалось, что атака произошла во время празднования в бундестаге 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Как ранее сообщалось, экс-федеральный канцлер Германии, а ныне ‒ руководитель совета директоров российской корпорации Роснефть и руководитель комитета акционеров компании-оператора Nord Stream AG Герхард Шредер полагает, что готовящийся новый пакет санкций США против Северного потока-2 является намеренным расторжением трансатлантического партнерства.

Напомним, ранее конгрессмен-республиканец Стивен Вомак на своей странице в Twitter сообщил о том, что Сенат США внес в проект бюджета национальной обороны статьи о введении дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток-2.