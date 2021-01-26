Санкции против Северного потока-2: у Байдена сделали заявление

У Байдена сделали новое заявление о Северном потоке-2 / Reuters

Президент США Джо Байден считает газопровод Северный поток–2, по которому российское голубое топливо и пойдет в Германию, "плохой сделкой для Европы".

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, администрация Байдена рассмотрит меры, которые были приняты на сегодняшний день в отношении трубопровода.

"Нам известно, что предыдущая администрация ввела новые ограничения в отношении газопровода… и мы будем проводить обзор этих мер",— сказала Псаки, сообщается на странице Белого дома в Twitter.

По ее словам, власти США намерены продолжать обсуждать этот проект с европейскими партнерами.

Ранее администрация Байдена заявляла, что будет добиваться остановки проекта.

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