Санкции против Северного потока-2: у Байдена сделали заявление

Администрация Байдена рассмотрит меры, принятые на сегодняшний день в отношении трубопровода.
Президент США Джо Байден считает газопровод Северный поток–2, по которому российское голубое топливо и пойдет в Германию, "плохой сделкой для Европы".
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, администрация Байдена рассмотрит меры, которые были приняты на сегодняшний день в отношении трубопровода.
"Нам известно, что предыдущая администрация ввела новые ограничения в отношении газопровода… и мы будем проводить обзор этих мер",— сказала Псаки, сообщается на странице Белого дома в Twitter.
По ее словам, власти США намерены продолжать обсуждать этот проект с европейскими партнерами.
Ранее администрация Байдена заявляла, что будет добиваться остановки проекта.
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- Российский газовый монополист Газпром 19 января впервые допустил приостановку строительства или полную остановку реализации проекта Северный потока-2 из-за "изменений политической ситуации". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил США в "незаконном" давлении на энергетический проект.
- Позже США вновь расширили санкции в отношении проекта Северный поток-2. Под новые американские ограничения попали трубоукладчик Фортуна, задействованный в постройке газопровода, и компания Кvt-rus, которая владеет судном.
- Из-за вступивших в силу 1 января 2021 года американских санкций против Северного потока-2 компания Nord Stream AG объявила о паузе процесса достройки газопровода в Дании.
Автор: Мария Тупик