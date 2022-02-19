"Сдержать Путина": Джонсон призвал мир убедить главу Кремля не нападать на Украину

Все еще есть шанс избежать ненужного кровопролития, но для этого потребуется подавляющая демонстрация западной солидарности, убежден британский премьер-министр.
Западу потребуется демонстрация единства, если он хочет убедить президента России Владимира Путина избежать "катастрофического" вторжения в Украину, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед посещением Мюнхенской конференции по безопасности.
"Все еще есть шанс избежать ненужного кровопролития, но для этого потребуется подавляющая демонстрация западной солидарности, превосходящая все, что мы видели в новейшей истории", - говорится в заявлении Джонсона для агентства Reuters.
По его словам, если не остановить Путина, то будет катастрофа.
"Я буду призывать к единству перед лицом потенциальной российской агрессии в Украине. И это единство абсолютно необходимо, если мы собираемся сдержать акт агрессии Владимира Путина, который, по моему мнению, станет абсолютно катастрофическим", - заявил Джонсон.
В офисе Джонсона заявили, что он выступит с аналогичным сообщением в своем выступлении на конференции, а в Мюнхене также встретится с несколькими европейскими партнерами, чтобы обсудить реакцию на российский кризис.
Отметим, в трехдневной мюнхенской встрече, которая началась в пятницу, принимают участие высокопоставленные лица, в том числе вице-президент США Камала Харрис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 февраля, будет участником Мюнхенской конференции по безопасности, где будут обсуждать также ситуацию вокруг Украины.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский может отказаться от своих планов посетить конференцию по безопасности в Германии в эти выходные из-за эскалации кризиса в отношениях с Россией. При этом в США выразили обеспокоенность, что президент России Владимир Путин может каким-то образом воспользоваться отсутствием Зеленского в Украине.
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