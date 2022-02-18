Визит Зеленского в Мюнхен: Путин может воспользоваться его отсутствием в Украине - NBC News

Администрация Байдена обеспокоена тем, что президент России Владимир Путин может каким-то образом воспользоваться отсутствием Зеленского в Украине.
Глава государства Владимир Зеленский может отказаться от своих планов посетить конференцию по безопасности в Германии в эти выходные из-за эскалации кризиса в отношениях с Россией, сообщает NBC News со ссылкой на слова представителя президента.
"Сегодня утром президент Зеленский планировал посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности, - сказал представитель. - Сейчас мы наблюдаем ситуацию, которая становится все драматичнее".
Администрация Байдена обеспокоена тем, что президент России Владимир Путин может каким-то образом воспользоваться отсутствием Зеленского в Украине.
Вице-президент США Камала Харрис планирует встретиться с Зеленским в Мюнхене в субботу.
"Зеленский должен был выехать на конференцию завтра утром, но если произойдет драматическая эскалация или какие-то тревожные сообщения, он может передумать", - пишет NBC News.
Окончательное решение будет принято в ближайшее время, добавляет издание.
Переговоры Байдена и Зеленского
13 февраля президент Украины Владимир Зеленский созвонился с американским коллегой Джо Байденом на фоне агрессии со стороны России.
Байден в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку Украины, сообщили в Белом доме. Президент США Байден пообещал Зеленскому, что все быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую агрессию России против Украины. Кроме того, Байден и Зеленский согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания России.
Во время разговора 13 февраля Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Украину.
"Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, решающие для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", — сказал президент Украины.
Американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что "Зеленский просил Байдена как можно скорее посетить Украину, но положительного ответа от Байдена не было", и называл поездку президента США в Украину "крайне маловероятной".
14 февраля в Белом доме официально заявили, что официальный визит Джо Байдена в Украину пока не планируется.
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