В Белом доме официально заявили, что визит Байдена в Украину пока не планируется

Зеленский пригласил Байдена посетить Украину / Фото president.gov.ua

Официальный визит президента США Джо Байдена в Украину пока не планируется.

Об этом 14 февраля заявила заместительница пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает пресс-служба Белого дома.

"Сейчас у меня нет никаких планов поездок, которые я могла бы объявить или анонсировать", — отметила она.

Жан-Пьер добавила, что США находятся в "постоянном контакте с украинским правительством" и продолжают "тесно координировать свои действия с Украиной, пытаясь найти дипломатическое решение для выхода из кризиса".

Как сообщал Главред, во время разговора 13 февраля Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Украину.

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"Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, решающие для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", — сказал президент Украины.

Американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что "Зеленский просил Байдена как можно скорее посетить Украину, но положительного ответа от Байдена не было", и называл поездку президента США в Украину "крайне маловероятной".

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