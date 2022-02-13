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Советник Байдена рассказал, зачем предают огласке данные о вторжении РФ в Украину

13 февраля 2022, 23:47

По его словам, масштабные военные действия России могут начаться в Украине в любой день.

танки, Салливан
Войска России / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США публикуют разведывательные данные, "чтобы остановить войну, а не начать ее"

"Наша точка зрения заключается в том, что мы не собираемся давать России возможность устроить здесь сюрприз — свалить что-то на Украину или мир. И просто, насколько это возможно, делимся этой информацией как можно шире. Это то, что мы сделали. Это то, что мы будем продолжать делать", сказал Салливан в эфире CNN.

По его словам, масштабные военные действия России могут начаться в Украине в любой день, включая ближайшую неделю, до окончания Олимпиады до 20 февраля.

По его словам, наращивание Россией сил возле украинских границ и их маневры делают очевидной возможность начала в скором времени масштабных военных действий.

Салливан предположил, что военная атака РФ может начаться с ракетно-бомбовых ударов.

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"Они никогда не бывают такими точными, как хотелось бы армии — любой армии. Мы даже не знаем, насколько точными их хотела бы сделать российская армия", - отметил он.

Почему США так открыто говорят о вторжении России

"Невинные мирные жители могут быть убиты независимо от их национальности. За этим последует наступление сухопутных войск, движущихся через украинскую границу. Опять же, невинные гражданские лица могут попасть под перекрестный огонь или попасть в ловушку в местах, откуда они не могут выбраться. ...Вот почему мы так ясно и прямо говорим американским гражданам, что, пока варианты коммерческого транспорта все еще доступны, они должны воспользоваться ими", - сказал советник Джо Байдена.

По его словам, разведка США считает, что, если Россия действительно вторгнется в Украину, она может провести операцию под чужим флагом как предлог для вторжения.

"У нас есть информация, которую мы собрали с помощью разведки, которая указывает на активное планирование этого, и не только Соединенные Штаты говорят об этом. Наши союзники по НАТО также заявляют об этом, потому что они смогли изучить эти разведданные, оценить их достоверность и прийти к такому же выводу, к которому пришли мы", - сказал Салливан.

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Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Два дипломата из ЕС высказали еще более скептическую позицию. Один из них заявил, что в Европе "отказываются такое покупать".

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