Вторжение РФ и гарантии безопасности: подробности разговора Зеленского и Байдена

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Во время разговора, Зеленский пригласил своего американского коллегу приехать в Киев.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства отметил, что этот визит пошлет России мощный сигнал и поможет деэскалации ситуации.

Отмечается, что в ходе беседы Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку. Глава государства пригласил президента США посетить Украину с визитом.

"Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации". - цитирует ОП Зеленского.

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Что еще обсуждали Зеленский и Байден

В ОП отметили, что в ходе беседы Зеленский подчеркнул понимание украинской стороной всех рисков, которые существуют на сегодняшний день. Глава государства также заявил о готовности Украины к любому развитию ситуации.

"Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства - Харьков и Львов, Днепр и Одесса - в безопасности и под надежной защитой", - сказал Зеленский.

Как подчеркнул Зеленский, сегодня на фоне угрозы нового вторжения России важно предоставить Украине действенные гарантии безопасности.

"Мы готовы обсуждать их в разных форматах", - сказал он, добавив, что без безопасности Украины не может быть безопасности в Европе.

В то же время украинский президент поблагодарил США за взаимодействие в сфере обороны, которое способствует усилению возможностей Вооруженных сил Украины.

"Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства", - подчеркнул Зеленский.

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Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Два дипломата из ЕС высказали еще более скептическую позицию. Один из них заявил, что в Европе "отказываются такое покупать".

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