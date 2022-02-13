У Зеленского объявили о разговоре с Байденом в ближайшие часы

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Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие часы поговорит по телефону с президентом США Джо Байденом. Обсудят ситуацию с угрозой военного вторжения России в Украину. Об этом сообщил спикер Банковой Сергей Никифоров.

"В ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом", - написал Никифоров в Facebook.

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