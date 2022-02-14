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Байден не дал положительного ответа на приглашение Зеленского посетить Украину - СМИ

14 февраля 2022, 13:19
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По информации журналистов, приезд Джо Байдена в Украину маловероятен.

Байден, Зеленский
Президент США, скорее всего, не посетит в Украину / УНИАН

Президент США Джо Байден не дал положительного ответа на приглашение Владимира Зеленского побыстрее посетить Украину, которое прозвучало накануне во время телефонного разговора двух президентов.

Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на чиновников в Белом доме.

"Зеленский просил Байдена поскорее посетить Украину, но положительного ответа от Байдена не было. Представители США говорят, что поездка Байдена в Украину крайне маловероятна", - говорится в сообщении.

Переговоры Зеленского и Байдена

Напомним, что во время разговора 13 февраля Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Украину.

"Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, решающие для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", — сказал президент Украины.

Также украинский президент поблагодарил США за взаимодействие в сфере обороны, которое способствует усилению возможностей Вооруженных сил Украины.

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Автор: Сергей Кущ
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Владимир Зеленский вторжение России Джо Байден
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