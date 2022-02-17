В США анонсировали встречу Харрис и Зеленского в Мюнхене

Вице-президент США Камала Харрис и президент Украины Владимир Зеленский встретятся 20 февраля. Также Харрис встретится с канцлером Германии и генсеком НАТО.
Вице-президент США Камала Харрис встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры состоятся в ходе запланированного на этой неделе визита в Европу для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам представителя администрации президента США, Харрис и Зеленский встретятся в воскресенье, 20 февраля, пишет издание The Hill.
Кроме того, Харрис встретится с канцлером Германии. Также запланированы переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"В пятницу вице-президент Харрис проведет встречу с генеральным секретарем НАТО. Также запланированы встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом Владимиром Зеленским", - сказал собеседник.
Известно, что Харрис выступит на Мюнхенской конференции с речью, посвященной российской эскалации вокруг Украины. Ожидается, что вице-президент воспользуется площадкой, чтобы доказать, что российское вторжение в Украину ослабит Россию, и расскажет о последствиях кризиса для европейского и международного порядка.
Кроме того, в заявлении вице-президента США пойдет речь о единстве США и европейских партнеров в ответ на российскую агрессию.
Переговоры Байдена и Зеленского
13 февраля президент Украины Владимир Зеленский созвонился с американским коллегой Джо Байденом на фоне агрессии со стороны России.
Байден в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку Украины, сообщили в Белом доме. Президент США Байден пообещал Зеленскому, что все быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую агрессию России против Украины. Кроме того, Байден и Зеленский согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания России.
Во время разговора 13 февраля Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Украину.
"Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, решающие для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", — сказал президент Украины.
Американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что "Зеленский просил Байдена как можно скорее посетить Украину, но положительного ответа от Байдена не было", и называл поездку президента США в Украину "крайне маловероятной".
14 февраля в Белом доме официально заявили, что официальный визит Джо Байдена в Украину пока не планируется.
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