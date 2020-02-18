Глава Мюнхенской конференции "загремел" в базу Миротворца

Вольфганг Ишингер / Reuters

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу сайта Миротворец. Поводом для этого стало подписание скандального "мирного плана" для Украины.

Авторы ресурса обвиняют Ишингера в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участии в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины" и "манипулировании общественно значимой информацией".

На сайте Миротворец уточняется, что документ Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе "ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины по Донбассу".

"Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрен запуск всеукраинского общенационального диалога относительно определения новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию", - говорится на сайте.

Скриншот / myrotvorets.center/criminal/ishinger-volfgang

Напомним, ранее в рамках Мюнхенской конференции по безопасности был презентован т.н. "План 12 шагов для усиления безопасности в Украине и "Севроатлантическом регионе". Документ спровоцировал громкий международный скандал.

В МИД Украины заявили, что план не отображает официальную позицию Киева. А американские дипломаты и авторитетные эксперты отметили, что часть озвученных в нем тезисов четко повторяют месседжи Кремля. После этого документ на время был удален с сайта Мюнхенской конференции.

Сам же руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что скандальный "мирный план" для Украины не нужно понимать слишком серьезно.