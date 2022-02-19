Зеленский поехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности: с кем встретится и что обсудят

Зеленский выступит на Мюнхенской конференции по безопасности / Фото Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 января, будет участником Мюнхенской конференции по безопасности, где будут обсуждать также ситуацию вокруг Украины.

Также он проведет ряд встреч на этой площадке, сообщают в Офисе президента.

У главы Украинского государства запланированы встречи и переговоры с:

премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном,

канцлером Германии Олафом Шольцом,

вице-президентом США Камалой Гаррис,

представителями международных финансовых институтов,

другими партнерами Украины.

Как говорится в повестке дня конференции, которая обнародована на сайте мероприятия, выступление Зеленского запланировано на 16:30 по киевскому времени и продлится до 17:00. Темой его выступления будет безопасность Украины и Европы. После выступления запланировано провести открытую дискуссию слушателей с президентом.

Чего ожидает Украина от участия в конференции

В офисе президента отметили, что Украина хочет достичь конкретных договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки на фоне российской угрозы.

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"Естественно, что дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. Поэтому позиция нашего государства должна быть представлена достаточно, чтобы вопросы об Украине решались при участии Украины", – отметили в ОП.

В Офисе президента добавили, что специальные службы следят за ситуацией с российскими войсками возле украинской границы, разведывательные данные постоянно анализируют и сравнивают с информацией, которую предоставляет разведка стран-партнеров.

Отмечается, что президент Зеленский после участия в мероприятии в этот же день вернется в Украину.

58-я Мюнхенская конференция по безопасности стартовала в пятницу, 18 февраля и будет продолжаться два дня.

Конференцию посетят более 30 глав государств и правительств, а также более 100 министров и руководителей многих международных организаций, например ООН, НАТО и ЕС. Российский президент Путин отказался участвовать в конференции.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский может отказаться от своих планов посетить конференцию по безопасности в Германии в эти выходные из-за эскалации кризиса в отношениях с Россией. При этом в США выразили обеспокоенность, что президент России Владимир Путин может каким-то образом воспользоваться отсутствием Зеленского в Украине.

Угроза вторжения России

Накануне, 18 февраля, президент США Джо Байден заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в течение ближайших нескольких дней и что российский президент Владимир Путин уже принял решение. Однако он добавил, что еще остается путь для дипломатического решения.

В Офисе президента отреагировали на такое заявление – советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что Украина воспользуется шансом для дипломатии.

В то же время стало известно, что Россия перебросила к границе с Украиной вертолеты и боевую группу с танками. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies.

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