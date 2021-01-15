Северный поток-2 ждет еще один удар: эксперт объяснил причину краха газопровода

После выборов в Бундестаг перспективы реализации Северного потока-2 станут весьма сомнительными - эксперт / Reuters

Если компании Nord Stream AG не удастся достроить и ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток-2 до парламентских выборов в ФРГ, то перспективы российского энергетического проекта станут по-настоящему туманными. Официальная позиция Берлина в отношении реализации трубопровода может кардинальным образом поменяться.

Об этом заявил экономист Андрей Гурков в комментарии DW, рассуждая о шансах на реализацию российского энергетического проекта в условиях изменения политической ситуации в Германии.

По его словам, наиболее оптимальным вариантом для бенефициаров проекта является завершение строительства Северного потока-2 и его реализация до выборов в Бундестаг. Если этого сделать не удастся, окно возможностей может быть закрыто. Социал-демократы, которые лоббируют интересы Газпрома, вряд ли войдут в новое правительство Германии.

Согласно опросам, в правительственную коалицию смогут войти "зеленые", которые жестко критикуют инициативы, направленные на достройку Северного потока-2 – такие, как создание специального фонда, направленного на обход американских санкций.

"Этот фонд, как и весь проект "Газпрома", очень резко критикуют "зеленые", а у них сейчас, судя по опросам, наилучшие шансы войти в правительственную коалицию с консерваторами, среди которых сторонников российского газопровода не так уж и много", - отметил эксперт.Читайте такжеОстановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделку

Он полагает, что в связи с этим политическая ситуацию в Германии осенью может очень серьезно измениться. Это существенным образом отразится на перспективах СП-2.

"Осенью официальное отношение Берлина к "Северному потоку - 2" может кардинально измениться. Тем более, если к этому времени "Фортуна" его все еще не достроит - будь то из-за санкций США или все новых технических проблем", - подчеркнул Гурков.

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