Северный поток-2 ждет еще один удар: эксперт объяснил причину краха газопровода

Осенью Германия может кардинально поменять свою позицию в отношении Северного потока-2.
Если компании Nord Stream AG не удастся достроить и ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток-2 до парламентских выборов в ФРГ, то перспективы российского энергетического проекта станут по-настоящему туманными. Официальная позиция Берлина в отношении реализации трубопровода может кардинальным образом поменяться.
Об этом заявил экономист Андрей Гурков в комментарии DW, рассуждая о шансах на реализацию российского энергетического проекта в условиях изменения политической ситуации в Германии.
По его словам, наиболее оптимальным вариантом для бенефициаров проекта является завершение строительства Северного потока-2 и его реализация до выборов в Бундестаг. Если этого сделать не удастся, окно возможностей может быть закрыто. Социал-демократы, которые лоббируют интересы Газпрома, вряд ли войдут в новое правительство Германии.
Согласно опросам, в правительственную коалицию смогут войти "зеленые", которые жестко критикуют инициативы, направленные на достройку Северного потока-2 – такие, как создание специального фонда, направленного на обход американских санкций.
"Этот фонд, как и весь проект "Газпрома", очень резко критикуют "зеленые", а у них сейчас, судя по опросам, наилучшие шансы войти в правительственную коалицию с консерваторами, среди которых сторонников российского газопровода не так уж и много", - отметил эксперт.Читайте такжеОстановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделку
Он полагает, что в связи с этим политическая ситуацию в Германии осенью может очень серьезно измениться. Это существенным образом отразится на перспективах СП-2.
"Осенью официальное отношение Берлина к "Северному потоку - 2" может кардинально измениться. Тем более, если к этому времени "Фортуна" его все еще не достроит - будь то из-за санкций США или все новых технических проблем", - подчеркнул Гурков.
Северный поток-2 новости
- Строительство российского газопровода Северный поток-2 возобновилось 11 декабря 2020 года в Германии. В компании Nord Stream AG 28 декабря заявили, что в строительные работы в немецких территориальных водах завершены.
- 15 января стало известно, что достройка газопровода Северный поток-2 в Дании приостановлена по причине технических проблем. В России причиной назвали отсутствие разрешения на проведение работ трубоукладчику Академик Черский, от сертификации которого отказалась норвежская компания DNV GL из-за угрозы попасть под американские санкции.
- Конгресс США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Таким образом, с 1 января 2021 года ограничения Вашингтона против СП-2 вступили в силу.