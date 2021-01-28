В России "усмирили" шамана-врага Путина

Якутский шаман находится под наблюдением врачей.
Шамана из Якутии Александра Габышева, который хотел "изгнать" президента России Владимира Путина, насильно отправили на лечение.
Шаман Габышев принудительно госпитализирован в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.
По сведениям медучреждения, шамана госпитализировали из-за того, что он не явился на прием и отказался проходить лечение.
"…в рамках активного диспансерного наблюдения приходил на прием в последний раз в середине декабря. С конца июля, то есть с выписки до середины декабря, его состояние было стабильное, он принимал лекарства", – отметили в медучреждении.
В диспансере добавили, что Габышев в середине декабря пришел и категорически отказался от лечения.
"...Ему был назначен очередной прием в поликлинике в январе. В назначенное время он не явился в поликлинику… Потом связалась с родственниками пациента. Они подтвердили, что он категорически отказывается разговаривать", – добавили в диспансере.
После этого шаман был принудительно госпитализирован и находится под наблюдением врачей.
- Напомним, в марте 2019 года шаман Александр Габышев пешком начал идти в Москву, чтобы "изгнать" Владимира Путина.
- Позже стало известно, что шамана задержали. Суд решил, что шаман должен проходить стационарное лечение в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере.