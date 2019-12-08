Шаман-враг Путина возобновил свой "крестовый поход", но не один

Александр Габышев решил не дожидаться весны и "изгнать" Путина раньше.
Якутский шаман Александр Габышев, который шел в Москву изгонять президента Российской Федерации Владимира Путина, решил возобновить свой поход. В этот раз шаман отправился в путешествие не один, а с двумя сопровождающими и четырьмя собаками.
"Мы на связи с людьми из отряда Габышева. Сегодня около 5 утра его сторонник Ворон рассказал о том, что Габышев вышел с двумя людьми и четырьмя собаками и возобновил поход", - цитирует Интерфакс координатора правозащитной организации Правозащита Открытки Алексея Прянишникова.
При этом он отметил, что Габышев больше не под подпиской о невыезде и "не ограничен никакими мерами". Кроме того, он указал, что шаману не предъявили обвинения в установленный законом срок, поэтому мера пресечения не продлевалась.
Как ранее сообщал Главред, 19 сентября стало известно о задержании российскими правоохранителями шамана из Якутии Александра Габышева. В свою очередь в Кремле заявили, что они не могут быть в курсе всех уголовных преступлений граждан. После задержания шамана поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер для проведения экспертизы. 22 сентября суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Позже он заявил, что возобновит "охоту" на Путина, но уже весной.