Шедшего изгонять Путина шамана отправили в психушку: подробности

Александр Габышев / Скриншот

Шамана Александра Габышева, которые шел в Москву изгонять президента РФ Владимира Путина, после задержания поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Минздрава республики Саха.

В ведомстве указали, что Габышеву проведут психиатрическую диагностику в виде беседы. Если у шамана выявят психические расстройства, то клиника предложит ему лечение.

"При необходимости могут быть привлечены социальные службы", - отметили в министерстве.

Напомним, что 19 сентября на границе Бурятии с Иркутской областью российские правоохранители задержали шамана из Якутии Александра Габышева, шедшего изгонять Путина.