Изгоняющий Путина: что в Кремле знают о задержании шамана Габышева

Александр Габышев / ppetrovichch/Instagram

Спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что знают в Кремле о задержании якутского шамана, который шел в российскую столицу изгонять Владимира Путина. Об этом сообщает УНИАН.

"Кремль не может быть в курсе уголовных преследований всех граждан в Российской Федерации. Это просто невозможно, это не является прерогативой Кремля", - заявил глашатай Путина.

При этом он порекомендовал журналистам за подробностями обратиться к местной полиции или органам власти.