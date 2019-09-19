Изгоняющий Путина: что в Кремле знают о задержании шамана Габышева

Песков порекомендовал обратиться к местной полиции или органам власти.
Спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что знают в Кремле о задержании якутского шамана, который шел в российскую столицу изгонять Владимира Путина. Об этом сообщает УНИАН.
"Кремль не может быть в курсе уголовных преследований всех граждан в Российской Федерации. Это просто невозможно, это не является прерогативой Кремля", - заявил глашатай Путина.
При этом он порекомендовал журналистам за подробностями обратиться к местной полиции или органам власти.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о задержании в РФ на админгранице Бурятии с Иркутской областью шамана Александа Габышева.