"Весна придет…": в РФ шаман сдвинул сроки изгнания Путина

Шаман, несмотря на подписку о невыезде и уголовное дело в отношении него, обещает "уйти в любое время, хоть зимой".
Якутский шаман Александр Габышев, который на днях обещал продолжить свой путь и все-таки дойти до Москвы, существенно сдвинул сроки "изгнания Путина".
Похоже, проводник высших сил решил последовать предвыборному обещанию Владимира Зеленского, что вот, мол, "Весна придет – сажать будем" – и отложил "охоту" на Путина до весны.
"Поход наш продолжается, цели наши те же стоят – политические, религиозные – прежние. Сейчас идет напряженная борьба с властями, диалог. Отряд – это мои самые верные люди, я их зову, чтобы продолжать борьбу вместе с ними. Будем отстаивать свои интересы, свою правду, свою свободу. Как долго будет продолжаться эта борьба – зависит от обстоятельств", – цитирует Сибирь.Реалии слова шамана.
При этом шаман, несмотря на подписку о невыезде и уголовное дело в отношении него, обещает "отсюда уйти в любое время, хоть зимой", если "начнутся гонения на меня и мой отряд".
"Но если все мирно, диалог с властями будет продолжен, то мы останемся здесь до весны. Весной уже отсюда пойдем", – поделился планами эксперт.
Напомним:
- 19 сентября стало известно о задержании российскими правоохранителями шамана из Якутии Александра Габышева.
- В свою очередь в Кремле заявили, что они не могут быть в курсе всех уголовных преступлений граждан.
- После задержания шамана поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер для проведения экспертизы.
- 22 сентября суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.