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"Весна придет…": в РФ шаман сдвинул сроки изгнания Путина

14 октября 2019, 17:50

Шаман, несмотря на подписку о невыезде и уголовное дело в отношении него, обещает "уйти в любое время, хоть зимой".

Якутский шаман Александр Габышев сдвинул сроки изгнания Путина
Якутский шаман Александр Габышев сдвинул сроки изгнания Путина

Якутский шаман Александр Габышев, который на днях обещал продолжить свой путь и все-таки дойти до Москвы, существенно сдвинул сроки "изгнания Путина".

Похоже, проводник высших сил решил последовать предвыборному обещанию Владимира Зеленского, что вот, мол, "Весна придет – сажать будем" – и отложил "охоту" на Путина до весны.

"Поход наш продолжается, цели наши те же стоят – политические, религиозные – прежние. Сейчас идет напряженная борьба с властями, диалог. Отряд – это мои самые верные люди, я их зову, чтобы продолжать борьбу вместе с ними. Будем отстаивать свои интересы, свою правду, свою свободу. Как долго будет продолжаться эта борьба – зависит от обстоятельств", – цитирует Сибирь.Реалии слова шамана.

При этом шаман, несмотря на подписку о невыезде и уголовное дело в отношении него, обещает "отсюда уйти в любое время, хоть зимой", если "начнутся гонения на меня и мой отряд".

"Но если все мирно, диалог с властями будет продолжен, то мы останемся здесь до весны. Весной уже отсюда пойдем", – поделился планами эксперт.

Напомним:

изгнание Владимир Путин Шаман
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