"Весна придет…": в РФ шаман сдвинул сроки изгнания Путина

Якутский шаман Александр Габышев сдвинул сроки изгнания Путина

Якутский шаман Александр Габышев, который на днях обещал продолжить свой путь и все-таки дойти до Москвы, существенно сдвинул сроки "изгнания Путина".

Похоже, проводник высших сил решил последовать предвыборному обещанию Владимира Зеленского, что вот, мол, "Весна придет – сажать будем" – и отложил "охоту" на Путина до весны.

"Поход наш продолжается, цели наши те же стоят – политические, религиозные – прежние. Сейчас идет напряженная борьба с властями, диалог. Отряд – это мои самые верные люди, я их зову, чтобы продолжать борьбу вместе с ними. Будем отстаивать свои интересы, свою правду, свою свободу. Как долго будет продолжаться эта борьба – зависит от обстоятельств", – цитирует Сибирь.Реалии слова шамана.

При этом шаман, несмотря на подписку о невыезде и уголовное дело в отношении него, обещает "отсюда уйти в любое время, хоть зимой", если "начнутся гонения на меня и мой отряд".

"Но если все мирно, диалог с властями будет продолжен, то мы останемся здесь до весны. Весной уже отсюда пойдем", – поделился планами эксперт.

Напомним: