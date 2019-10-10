"Ни один волос не упадет": Габышев снова пойдет в Москву Путина изгонять

Якутский шаман намерен продолжить свой путь и все-таки дойти до Москвы
История якутского шамана Александра Габышева, который шел изгонять Владимира Путина, на психиатрической экспертизе не закончилась. Так, ведун намерен продолжить свой путь и все-таки дойти до Москвы.
Габышев сообщил изданию Якутия.инфо, что его поход на Москву носит мирный характер и "ни один волос упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется".
При этом он отметил, что ощутил на себе "возврат карательной медицины позднего СССР".
"Я поучаю людей не мстить, мстить грех. Прощать. Нападение грех - только защищаться. Прощать людям, врагам своим – это все вера. Миролюбивая вера и они меня слушаются люди", - заявил шаман.
Напомним, что 19 сентября стало известно о задержании российскими правоохранителями шамана из Якутии Александра Габышева. В свою очередь в Кремле заявили, что они не могут быть в курсе всех уголовных преступлений граждан. После задержания шамана поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер для проведения экспертизы. 22 сентября суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.