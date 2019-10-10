  1. Главная
  3. Мир

"Ни один волос не упадет": Габышев снова пойдет в Москву Путина изгонять

10 октября 2019, 18:13

Якутский шаман намерен продолжить свой путь и все-таки дойти до Москвы

Александр Габышев
Александр Габышев / Скриншот

История якутского шамана Александра Габышева, который шел изгонять Владимира Путина, на психиатрической экспертизе не закончилась. Так, ведун намерен продолжить свой путь и все-таки дойти до Москвы.

Габышев сообщил изданию Якутия.инфо, что его поход на Москву носит мирный характер и "ни один волос упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется".

При этом он отметил, что ощутил на себе "возврат карательной медицины позднего СССР".

"Я поучаю людей не мстить, мстить грех. Прощать. Нападение грех - только защищаться. Прощать людям, врагам своим – это все вера. Миролюбивая вера и они меня слушаются люди", - заявил шаман.

Напомним, что 19 сентября стало известно о задержании российскими правоохранителями шамана из Якутии Александра Габышева. В свою очередь в Кремле заявили, что они не могут быть в курсе всех уголовных преступлений граждан. После задержания шамана поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер для проведения экспертизы. 22 сентября суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Россия видео Шаман Александр Габышев
Сейчас вы просматриваете новость «"Ни один волос не упадет": Габышев снова пойдет в Москву Путина изгонять». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:19
Новый инвестиционный скандал: АМК пытается оштрафовать инвесторов на 6,5 млрд грн
19:17
"Попытки саботировать": в Кремле выдвинули Украине новое условие
18:49
Трамп отреагировал на пресс-марафон Зеленского
18:47
"Мою жену записали": Зеленский высказался о Миротворце Видео
18:16
Политолог обвинил украинских военных в спекуляции статусом ветеранов Видео
18:13
"Ни один волос не упадет": Габышев снова пойдет в Москву Путина изгонять Видео
17:44
Зеленский категорично заявил о поставках воды в Крым
17:43
Зеленский назвал единственное отличие Донбасса от Приднестровья Видео
17:42
Викинги 6 сезон: дата выхода, актеры и официальный трейлер Видео
17:29
"Украина - свободная страна": Зеленский дал отлуп требовавшему запретить "гей-пропаганду Сороса" - видео Видео
17:10
"Боже мой": вдова атошника устроила скандал и напугала Зеленского Видео
17:07
Доллар по 8 гривен: эксперт оценил вероятность обрушения курса
17:03
Бомба: Агонь представили третьего участника в новом клипе Фото Видео
16:18
Петер Хандке: биография, книги и фильмы нобелевского лаурета
16:11
"Не играю в игры": Зеленский отказался обнародовать стенограммы своих разговоров с Путиным
16:00
Смотрящая вдаль 2019: что было в 7 и 8 сериях сериала Видео
15:46
Гороскоп на завтра: кому изменить образ, а кому - не поддаваться грязным искушениям
15:37
В РФ ответили на предложение Зеленского о решении судьбы Крыма в "нормандском формате"
15:33
"Мракобесы, шакалы, не лезьте": за Заворотнюк вступился создатель Моей прекрасной няни
15:15
Ольга Токарчук: биография и лучшие книги нобелевской лауреатки с украинскими корнями
15:07
Кравцов анонсировал повышение железнодорожных тарифов из-за роста стоимости электроэнергии
15:05
"Я их распущу": Зеленский назвал условие разгона Рады Видео
15:00
"Выйти из зоны комфорта": Даниэль Салем об успехах и разочарованиях на Танцах со звездами Видео
14:45
Доктор Комаровский предупредил о сомнительных препаратах
14:30
Нобелевская премия по литературе: названы имена сразу двух лауреатов
14:08
В Кабмине рассказали, на сколько с начала 2019 в Украине стало меньше жителей
14:04
Обед по расписанию: в Сети показали, чем кормят бойцов ВСУ на Донбассе
13:46
Разоблачили выдуманные истории про Анастасию Заворотнюк
13:40
"Ловите лето": синоптик пообещала украинцам до +25 градусов Видео
13:30
Зеленский раскрыл причины отставки Данилюка Видео
13:27
Фуд-корт, так фуд-корт: у Зеленского объяснили выбор места для пресс-марафона Видео
13:14
Елена Зеленская сделала детям хорошо по-японски
13:06
"На шпагате как Ван Дамм": Зеленский пожаловался на предшественников
13:03
"Еще не уволил": Зеленский рассказал о судьбе Кличко Видео
13:00
Зеленский высказался о решении вопроса Крыма Видео
12:48
"Я ему ничего не должен": Зеленский рассказал, почему Аваков остался в новом Кабмине Видео
12:30
Как Светлаков: Зеленский дал совет по борьбе с российской пропагандой Видео
12:30
На Покрову флаг Украины зареет над оккупированным Донецком
12:22
"Не вмешивайтесь в выборы": Зеленский рассчитывает на поддержку Трампа Видео
12:00
"Будет новый фильм": Дзидзьо рассказал, как на него повлияли Танці з зірками Видео
11:58
В разы больше, чем у Зеленского: названа зарплата главы ГПУ
11:47
"Сто человек из ста скажут, что он бандит": Зеленский оценил дело Пашинского Видео
11:38
Врачи продали интервью Заворотнюк в первый день лечения в новой больнице
11:24
"Сказали "ай яй яй": Зеленский объяснил, почему нет посадок коррупционеров
11:23
Бегал: Зеленский опоздал на собственный пресс-марафон Видео
11:17
"Дерзкая красотка": Настя Каменских свела с ума в коже и прозрачном наряде
11:16
Зеленский назвал главную ошибку Порошенко
11:15
Горловой вопрос: топ-3 совета желающим "прокачать" умения орального секса
11:08
Грехи отцов и матерей - рецензия на фильм После свадьбы
10:57
Прошла любовь: пилот и стюардесса устроила драку в самолете Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять