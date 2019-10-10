"Ни один волос не упадет": Габышев снова пойдет в Москву Путина изгонять

Александр Габышев / Скриншот

История якутского шамана Александра Габышева, который шел изгонять Владимира Путина, на психиатрической экспертизе не закончилась. Так, ведун намерен продолжить свой путь и все-таки дойти до Москвы.

Габышев сообщил изданию Якутия.инфо, что его поход на Москву носит мирный характер и "ни один волос упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется".

При этом он отметил, что ощутил на себе "возврат карательной медицины позднего СССР".

"Я поучаю людей не мстить, мстить грех. Прощать. Нападение грех - только защищаться. Прощать людям, врагам своим – это все вера. Миролюбивая вера и они меня слушаются люди", - заявил шаман.