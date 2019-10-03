Шел изгонять Путина: стали известны новые детали о шамане Габышеве

Александр Габышев / Скриншот

Специалисты дали заключение о психическом состоянии якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву изгонять президента Российской Федерации Владимира Путина. Согласно данным экспертизы, Габышев признан невменяемым.

По словам адвоката шамана Ольги Темофеевой, в ближайшие дни она с Габышевым ознакомятся с заключением экспертов. При этом она указала, что предварительную информацию ей сообщили в управлении ФСБ Якутии.

В то же она анонсировала новую экспертизу психического здоровья якутского шамана, которую проведут по ее индикативе независимые специалисты.

"Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного", - цитирует Тимофееву Медуза.