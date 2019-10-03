Шел изгонять Путина: стали известны новые детали о шамане Габышеве

Александру Габышеву проведут еще одну экспертизу.
Специалисты дали заключение о психическом состоянии якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву изгонять президента Российской Федерации Владимира Путина. Согласно данным экспертизы, Габышев признан невменяемым.
По словам адвоката шамана Ольги Темофеевой, в ближайшие дни она с Габышевым ознакомятся с заключением экспертов. При этом она указала, что предварительную информацию ей сообщили в управлении ФСБ Якутии.
В то же она анонсировала новую экспертизу психического здоровья якутского шамана, которую проведут по ее индикативе независимые специалисты.
"Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного", - цитирует Тимофееву Медуза.
Напомним, что 19 сентября стало известно о задержании российскими правоохранителями шамана из Якутии Александра Габышева. В свою очередь в Кремле заявили, что они не могут быть в курсе всех уголовных преступлений граждан. После задержания шамана поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер для проведения экспертизы. 22 сентября суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.