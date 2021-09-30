Шантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: цена на газ в Европе побила новый рекорд

Цена тысячи кубических метров газа в Европе превысила показатель в 1100 долларов / Reuters

Цена на газ в Европе достигла нового абсолютного максимума и составила более 1100 долларов за одну тысячу кубометров. Предыдущий рекорд был установлен 28 сентября, когда стоимость газа достигла 1040 долларов за 1 тысячу кубических метров топлива.

Согласно данным торгов на бирже Ice Futures, в четверг, 29 сентября, цена октябрьских фьючерсов достигла показателя более 1100 долларов за одну тысячу кубометров. Предыдущий рекорд был днем ранее, когда фиксировалась цена более 1040 долларов.

Напомним, 25 сентября Газпром решил резко сократить поставки газа в страны Евросоюза по магистрали Ямал-Европа. Поставки резко снизились в два раза. Причиной снижения прокачки связывают с тем, что уровень прокачки соответствует тем объемам газа, которые были забронированы россиянами на польском участке трубопровода на октябрь.

Газовый кризис в Европе

Страны ЕС переживают газовый кризис. Цены на газ в Европе стремительно растут, а стоимость тысячи кубометров бьет новые рекорды. Проблемы на рынке топлива связаны с пониженным уровнем запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ, - ред.) после холодной зимы и нежеланием Газпрома обеспечить дополнительные поставки газа через Украину.

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Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что Газпром шантажирует Европу вопросом газа. На этот год Россия забронировала на 20 миллиардов кубометров топлива меньше, чем на 2020 год, а сейчас и вовсе поставила ЕС ультиматум: либо запуск Северного потока-2 и снижение цены на газ, либо проблемы на газовом рынке и поставками путем украинской ГТС.

В компании-операторе ГТС Украины также считают, что взлет цен на газ в Европе связан с политикой Газпрома, который пытается добиться более выгодных условий в ситуации с сертификацией газопровода СП-2.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

В Ассоциации газовой инфраструктуры Европы акцентировали внимание на том, что меньше всего газа сейчас в подземных хранилищах Австрии, Нидерландов и Португалии. По версии организации, газовый кризис спровоцирован высоким спросом на топливо в ЕС прошлой зимой и глобальным недостатком поставок сжиженного газа. При этом эксперты считают, что ситуация не изменится вне зависимости от того, что в итоге будет с Северным потоком-2.

25 сентября Газпром резко повысил объемы закачки газа в подземные хранилища Европы. Уровень заполнения ПХГ топливом стал самым высоким за последние два месяца. Впрочем, сезон закачки газа в странах Евросоюза скоро завершится, поэтому заполнить хранилища до оптимального уровня объема газа, вероятно, уже не получится.