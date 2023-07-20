"Шантажист": в Литве опозорили Путина из-за угроз в адрес Украины

В Литве считают, что шантаж Путина по зерновому соглашению, попытка использовать в качестве оружия зерно.

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Йовита Нелюпшене высказалась о шантаже Путина / Коллаж Главред, фото flickr.com/sweden2023eu, скриншот с видео

В Литве заявили, что не соглашаются с заявлениями о смягчении санкции против России для возобновления зернового соглашения.

"Шантажист силен лишь настолько, насколько мы ему это позволяем. Я не считаю, что мы должны пытаться идти на уступки, потому что, если мы дадим палец, нам, вероятно, откусят и всю руку", - заявила вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене, сообщает LRT.

Она подчеркнула, что это не первый случай шантажа.

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"Это попытка использовать в качестве оружия зерно, продукты питания, продовольственную безопасность еще раз доказывает, что нет предела ни российской агрессии, ни действиям России", - заявила Нелюпшене.

РФ вышла из зернового соглашения

18 июля Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зернового соглашения. Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. заявил, что якобы Россия "немедленно вернется к соглашению, как только часть договоренности, касающаяся Москвы, будет выполнена".

19 июля Путин поставил более 5 условий Украине для восстановления "зернового соглашения". Диктатор уверяет, что "готов рассмотреть" возвращение к соглашению, если "будут реализованы все без исключения... принципы участия РФ".

Кроме того, Кремль угрожает странам, которые пойдут на продление "зернового соглашения" без РФ. Украина предложила Турции продлить "зерновое соглашение" без участия Москвы.

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