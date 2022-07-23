"Шарик лопнет": пластический хирург объяснил, что не так с внешностью Путина

Лицо Владимира Путина выглядит все более одутловатым, отметил Дмитрий Слоссер.
Известный пластический хирург Дмитрий Слоссер оценил состояние президента России Владимира Путина.
Он считает, что хозяин Кремля не болен, а напротив, скорее всего, он пользуется результатами инновационных технологий, позволяющих продлить жизнь и отсрочить старение. Об этом специалист рассказал ТСН.
"Одно время я работал в Москве и знаю, что этой теме там уделяют много внимания, а в мировой науке есть довольно успешные разработки", - сказал врач.
Оценивая внешность Путина хирург обратил внимание на его лицо и отметил, что оно выглядит все более одутловатым. Специалист считает, что это связано с инъекциями филлеров, которые призваны бороться с внешними проявлениями старости.
"Но кожа с каждым годом провисает все больше, и врачам приходится увеличивать объем филлеров. Таким образом лицо Путина постепенно становится все более шарообразным и надутым. Думаю, если слухи о его болезни неправда и он проживет достаточно долго, то мы рано или поздно увидим, как этот шарик лопнет", - добавил Слоссер.
Читайте такжеВ Кремле странно прокомментировали сопли Путина во время визита в Иран
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
Читайте еще:
- Неожиданный преемник: таролог раскрыла, кто метит на место Путина
- В РФ заговорили о поиске преемника Путина из-за провала войны в Украине – СМИ
- Развал РФ или смена власти: эксперт назвал вероятного преемника Путина