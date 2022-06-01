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Шокировал даже Скабееву: депутат Госдумы предложил похищать западных политиков

1 июня 2022, 13:11

Олег Морозов считает, что западных чиновников и политиков нужно судить в Москве и признать ответственным за поставки оружия в Украину.

Скабеева, Морозов
Морозов удивил даже Скабееву неадекватным предложением / скриншот

Депутат Госдумы РФ Олег Морозов озвучил неадекватное предложение в отношении западных политиков, которые в знак солидарности посещают Украину. По его убеждению, официальных лиц по дороге в Киев надо брать в плен и везти в Москву.

"На каком-то этапе в очень недалеком будущем поедет какой-то военный министр натовской страны пообщаться с Зеленским поездом в Киев — и не доедет. А проснется где-то в Москве", - сказал Морозов в эфире пропагандистской программы 60 минут.

Его инициатива шокировала и рассмешила даже российских пропагандистов, которые, как известно, тоже не отличаются адекватностью.

Ольга Скабеева уточнила, имеет ли он ввиду похищение западных политиков. На ее вопрос "Украдем?" Морозов ответил утвердительно.

Депутат Госдумы считает, что только таким способом западных чиновников и политиков могут судить в Москве и признать ответственным за поставки оружия в Украину.

Скабеева отметила, что как раз недавно в Киев приезжали руководители оборонных ведомств Великобритании и США - Бен Уоллес и Ллойд Остин.

Как сообщал Главред, российский пропагандист Владимир Соловьев начал угрожать CША ядерным оружием в случае передачи Украине систем залпового огня.

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