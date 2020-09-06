Шойгу оценил полет ядерных B-52 США над Украиной с отработкой удара по РФ

B-52 США пролетели над Украиной / @kpszsu

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отработку ракетных ударов по территории Российской Федерации авиацией США.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Россия 24, учения американских ВВС проходят при участии большого количества самолетов.

По его словам, американские бомбардировщики имитируют нанесение ракетных ударов.

"Если раньше это была в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов в том числе с участием большого количества самолетов", - сказал Шойгу.

По его словам, интенсивность полетов авиации США у российских границ в последнее время значительно увеличилась.

Читайте такжеКонцерн Антонов выпустил первый самолет без деталей РФ

При этом он напомнил о недавнем приближении к территории России американских тяжелых бомбардировщиков B52.

"Мы понимаем такую активность, понимаем, с чем она связана", - добавил Шойгу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в небе над Украиной пролетели три военных самолета ВВС США Boeing B-52 Stratofortress.

Читайте такжеСамолет Путина засекли в Крыму, куда ранее приехал Медведчук – СМИ

Стратегические ядерные бомбардировщики США B-52H вошли в воздушное пространство Украины, приблизившись к аннексированному Россией Крыму, после чего учебно "отработали" по полуострову.