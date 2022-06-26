Шойгу струсил: журналист высмеял фарс с "визитом" главы МО РФ на Донбасс

Сергей Шойгу / inforesist.org

Журналист Роман Цимбалюк опроверг сообщения отдельных росСМИ о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы посетил оккупированный Донбасс.

Как написал он в Facebook, подельник Владимира Путина не посещал пункты управления ВС РФ на территории Луганской и Донецкой областей.

"Пребывание министра обороны РФ ограничилось одним образцово-показательным пунктом управления на территории Белгородской области, где для него и сопровождающих его генералов МО и ГШ устроили показательные доклады про ведение боевых действий на территории Украины, показательное награждение медалями и орденами", - пояснил журналист.

По его данным, Шойгу всерьез опасается, что в случае приезда на оккупированную территорию Украины по нему может быть нанесен удар ВСУ.

"Причина отказа от посещения Луганской и Донецкой областей - боязнь командиров воюющих группировок, что командование ВС РФ может быть уничтожено ракетным ударом ВС Украины и их нежелание демонстрировать реальные потери российской армии во время боевых действий", - добавил Цимбалюк.

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Напомним, ранее сообщалось, что министра обороны РФ Сергей Шойгу может ожидать трибунал за провал военных планов Москвы против Украины. Украинская разведка установила кадровые чистки в рядах армии оккупантов после первого этапа войны. Командующий Черноморским флотом, первый заместитель и начальник штаба были уволены.

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