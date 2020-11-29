Шойгу унизил министра обороны Германии

Шойгу назвал министра обороны Германии школьницей / Reuters

Глава Минобороны России Сергей Шойгу резко отреагировал на заявление своей коллеги из ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Москвой нужно разговаривать только с позиции силы, и назвал ее школьницей.

"Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа — директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой", — сказал глава Минобороны России, сообщает МК.

Шойгу напомнил, что после подобного заявления предшественницы Крамп-Карренбауэр на посту министра обороны ФРГ - Урсулы фон дер Ляйен, он посоветовал ей "у дедушки спросить, каково это разговаривать с нами с позиции силы".

Также Шойгу обратил внимание на то, что в 2020 году было обнаружено на глубине более 1000 метров место гибели теплохода "Армения", на котором в годы Великой Отечественной войны погибло несколько тысяч гражданских людей в результате немецкой атаки.

"Эвакуацией никто не занимался. Сегодня никто не может сказать, сколько было на нем - 4,5 тысячи, 10 тысяч. Но факт то, что он был уничтожен. Совершенно гражданское судно... Не несло никакой угрозы никому", - сказал Шойгу.

Заявление Аннегрет Крамп-Карренбауэр – о чем сообщалось ранее: