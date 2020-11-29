Шойгу унизил министра обороны Германии

Глава Минобороны России назвал коллегу из Германии "школьницей".
Глава Минобороны России Сергей Шойгу резко отреагировал на заявление своей коллеги из ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Москвой нужно разговаривать только с позиции силы, и назвал ее школьницей.
"Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа — директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой", — сказал глава Минобороны России, сообщает МК.
Шойгу напомнил, что после подобного заявления предшественницы Крамп-Карренбауэр на посту министра обороны ФРГ - Урсулы фон дер Ляйен, он посоветовал ей "у дедушки спросить, каково это разговаривать с нами с позиции силы".
Также Шойгу обратил внимание на то, что в 2020 году было обнаружено на глубине более 1000 метров место гибели теплохода "Армения", на котором в годы Великой Отечественной войны погибло несколько тысяч гражданских людей в результате немецкой атаки.
"Эвакуацией никто не занимался. Сегодня никто не может сказать, сколько было на нем - 4,5 тысячи, 10 тысяч. Но факт то, что он был уничтожен. Совершенно гражданское судно... Не несло никакой угрозы никому", - сказал Шойгу.
Заявление Аннегрет Крамп-Карренбауэр – о чем сообщалось ранее:
- 25 ноября в своем выступлении в Бундестаге министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что угроза со стороны России стала более явственной, поэтому НАТО необходимо усилить оборонные способности.
- Она подчеркнула, что ФРГ следует "усилить позицию", а также вести переговоры с РФ по таким темам, как разоружение, причем "с позиции силы".
- "Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем", - пояснила Крамп-Карренбауэр.